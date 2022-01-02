Прогулки всей семьей, активный отдых и зимние фотосессии: новогодние каникулы в Самаре

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Новогодние выходные продлятся по 9 января 2022 года включительно. В этом году, как и в предыдущем, в связи с эпидемиологической ситуацией в Самаре проводить массовые новогодние мероприятия не планируется. Встреча Нового года и предстоящие январские праздники в первую очередь должны быть безопасными. В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники вместе со своими родными и близкими.

Вместе с тем, Новый год – это время чудес, хорошего настроения, улыбок и счастья. Праздничное настроение самарцам создает красочная иллюминация, которая уже украсила улицы и общественные пространства города, яркие новогодние комплексы и активности на спортивных площадках.

Площадь Куйбышева

По традиции, площадь Куйбышева - это главная новогодняя площадка губернской столицы. Возведенный здесь комплекс позволяет создать условия для прогулок, семейного отдыха и занятий спортом на свежем воздухе.

Центральная часть площади – это «Сказочный лес». Здесь среди сосен и елок разместились 8 локаций: инсталляции и арт-объекты, созданные по мотивам любимых сказок. Это Снеговик-почтовик, медвежонок Умка, Богатыри, Кощей Бессмертный, Ученый кот с Белкой-затейницей и другие волшебные герои. На площади появилось царство Снежной королевы, избушка Бабы Яги, терем Деда Мороза.

В центре «Сказочного леса» – городок ледовых скульптур - персонажей «Союзмультфильма». Здесь самарцы и гости города могут встретить главных героев мультфильмов «Жил был пес», «Шайбу! Шайбу!», «Падал прошлогодний снег», «Ну, погоди!», «Простоквашино» и других.

Для любителей активного отдыха на площади залиты три катка – для массового катания, для игры в хоккей и специальный – детский. Около ледовых площадок организованы пункты проката, точки питания и продажи сувенирной продукции. Катки работают круглосуточно, но для обновления ледового покрытия предусмотрены технические перерывы: с 7.00 до 10.00 и с 13.00 до 14.00. Также на площади установлена деревянная горка, с которой можно бесплатно покататься на тюбинге. Режим ее работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

В этом году впервые на площади Куйбышева (со стороны улицы Красноармейской) заработает спортивно-развлекательная зона «Зимние забавы». На ней размещены несколько площадок для занятий физическими активностями: «Снежковый тир», «Лазертаг», «Самара городок», «Снежный бой», «Спортивное ориентирование».

Площадки «Зимние забавы» будут работать со 2 по 9 января с 14.00 до 20.00, «Городки» откроются на день раньше - 1 января.

Создает праздничное настроение на площади Куйбышева и новогодняя музыка, и яркие елки, и мультимедийные комплексы, на которых транслируется онлайн-концерт с участием самарских артистов, и музыкальная шкатулка, из которой при открытии звучит музыка Чайковского.

Все локации на площади Куйбышева доступны для свободного посещения, а их расположение учитывает необходимость соблюдения социальной дистанции.

«Солидарность Самара Арена»

Стадион «Солидарность Самара Арена» в дни новогодних праздников также превратится в площадку для отдыха жителей и гостей Самарской области. Главной идеей концепции новогодних гуляний станет продолжение темы 170-летия Самарской губернии, а также народное искусство и нематериальное культурное наследие народов. Напомним, на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Президент Владимир Путин поддержал идею объявить 2022 год в России Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Так, на территории «Самарской олимпийской деревни» уже установлена праздничная елка, тематические инсталляции, арт-объект «Дом деда Мороза», доступны зоны активностей: прогулочно-выставочная; активного отдыха (каток, лыжная трасса, горки); Hockey time (тренировочная площадка «Восход»); зона отдыха и культурного пребывания, а также питания и выдачи спортивного инвентаря.

С 31 декабря на территории запланирована организация уже полюбившегося пространства «Самарская олимпийская деревня».

Дворец спорта на Молодогвардейской

Еще один спортивный объект – Дворец спорта на Молодогвардейской – в новогодние праздники станет центром притяжения любителей катания на коньках. Новый впечатляющий спортивный объект региона, торжественную церемонию открытия которого жители Самарской области сравнивали с церемонией открытия Олимпиады в Сочи, в новогодние праздники в полную силу раскроет свои возможности, как площадка для активного отдыха. На главной ледовой арене площадью 1680 кв.м спортивно-концертного комплекса «Дворец спорта» будут организованы бесплатные катания на коньках под музыкальное сопровождение и световую инсталляцию. Обращаем внимание, для обеспечения безопасности в условиях распространения COVID-19 и сезонных вирусных заболеваний на катания во Дворце спорта предусмотрена предварительная запись, которая будет вестись онлайн через официальные социальные сети Дворца спорта @dvorec_sporta_samara или по телефону: 8 (846) 933 57 49. Расписание сеансов бесплатного катания на коньках размещено в официальном паблике министерства спорта Самарской области во ВКонтакте.

Музей имени Алабина

3–7 января 2022 года фасад Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина превратится в «экран» для новогодней, семейной истории «И пусть светлее станет мир!».

С 17:00 и до 20:30 каждые 30 минут здание музея превратится в кинотеатр под открытым небом, благодаря уникальной технологии «видеомэппинг» (3D-mapping). Так, на здании музея имени Алабина оживет невероятная история, в которой реальные мальчик и девочка станут героями мультипликационного фильма. Ярко, красочно, оригинально и объемно на глазах зрителей будет разворачиваться новогодняя история, в которой каждый взрослый узнает традиционные символы Самарской губернии, а каждый ребенок в сказочно-игровой форме познакомится с ними. Памятник Григорию Засекину, Жигулевские горы, музейно-выставочный центр «Самара Космическая», Самарский академический театр оперы и балета – все это станет маршрутом приключений Деда Мороза в Самарской области.

Впервые в этом году оборудован каток прямо перед центральным входом в краеведческий Музей имени Алабина. Команда музея представляет новый формат семейного отдыха: выставочные залы музея приглашают погреться и превратить катание на коньках в полезную, познавательную прогулку для всей семьи. Помимо основной экспозиции, рассказывающей о природе и истории края, в музее работает интерактивная выставка «Живые системы», которая приводит в восторг как детей, так и взрослых. Кроме того, сейчас в музее экспонируется уникальная коллекция исторической православной деревянной скульптуры из Пермской художественной галереи «Пермские боги» – настоящее сокровище России. Выпить чашечку кофе в компании друзей, занять детей на мастер-классах или просто погреть носики можно в новом кафе музея.

Катки и лыжные трассы

Для всех любителей самого красивого зимнего вида спорта, катания на коньках, организованы катки практически во всех районах Самарской области. Только в Самаре в этом году организовано более 120 ледовых площадок.

Катки залиты традиционно в четырех парках – это «Дружба», «Победы», 50-летия Октября, им. Ю.А. Гагарина. В парке Победы ледовая площадка оборудована на новом месте - ближе к улице Аэродромной (где раньше располагалось колесо обозрения). Благодаря этому ее площадь увеличилась до 2000 квадратных метров. Ледовые площадки работают с 10.00 до 22.00. В перерыве проводятся работы по очистке, заливке и шлифовке покрытия. В целях безопасности в это время посетителям кататься запрещено.

Ледовая площадка на набережной, между бассейном ЦСКА и Маяковским спуском работает круглосуточно со вторника по воскресенье, понедельник - технический день. Обращаем внимание, что с 7.00 до 11.00 ежедневно проводится обслуживание катка.

Для любителей лыж, также продуманы и созданы условия для катания. Основным центром проведения лыжного досуга в Самаре по традиции станет региональный учебно-спортивный центр «Чайка» в пос. Управленческий, где лыжные трассы организованы как для любителей, так и для спортсменов. Лыжные трассы также работают в лесопарке 60-летия Советской власти, парках Щорса, Гагарина, «Молодежный», «Воронежские озера», «Дружба», «Победы», в скверах Фадеева и Мира, в Загородном парке, на I и II очередях набережной реки Волга, в районе дома 86 по ул. Клиническая.

Уважаемые жители и гости Самарской области!

В преддверии новогодних праздников позаботьтесь о самом главном ­– о своем здоровье! Специалисты Роспотребнадзора и представители здравоохранения рекомендуют провести праздники в кругу своих самых близких и родных людей. Избегайте мест массового скопления людей, заранее планируйте свой досуг, – в каждом районе Самарской губернии представлены богатейшие возможности для креативных, ярких и незабываемых новогодних праздников!

И помните, что лучшей защитой по-прежнему является вакцинация. В праздничные дни сохранится возможность вакцинироваться в удобное для каждого жителя Самарской области время. Для этого создаются все условия. С 1 января все 200 стационарных прививочных пунктов будут работать в обычном режиме – с 8.00 до 20.00. Продолжат работать круглосуточные, мобильные пункты и 8 мобильных пунктов на базе торговых центров в крупных муниципалитетах области. Помимо вакцинации, в пунктах при ТЦ можно будет пройти и экспресс-тестирование на COVID-19.