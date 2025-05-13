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Проект участника «Школы героев» открыл ветеранам СВО из Сызрани путь к всероссийским соревнованиям по адаптивному футболу

13 мая 2025 18:22
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Участие в турнире для наших бойцов стало возможным благодаря социальному проекту «Путь героя», направленному на реабилитацию и поддержку военнослужащих, получивших ранения.

Проект участника «Школы героев» открыл ветеранам СВО из Сызрани путь к всероссийским соревнованиям по адаптивному футболу. В нашей стране заложены победные традиции в дисциплине «футбол ампутантов»: сборная России выигрывала чемпионаты мира и Европы.

Первый круг чемпионата России 2025 года в этой дисциплине стартовал сегодня в Дзержинске Нижегородской области. Не первый год в нем принимают участие опытные команды из Барнаула, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Махачкалы и Нижнего Новгорода. Но с этого сезона в составе участников появился новичок – команда «Сызрань» из Самарской области. Только в самарской команде играют спортсмены-любители – герои специальной военной операции.

Участие в турнире для наших бойцов стало возможным благодаря социальному проекту «Путь героя», направленному на реабилитацию и поддержку военнослужащих, получивших ранения.

Автор проекта – ветеран СВО Джамал Машаралиев, награжденный Орденом Мужества и медалью «За боевые отличия», участник программы «Школа героев». Также по решению губернатора Вячеслава Федорищева он был назначен куратором главы Сызрани.
Напомним, «Школа героев» является продолжением президентской программы «Время героев» и реализуется по инициативе главы региона. Она направлена на поддержку участников СВО, их адаптацию к мирной жизни и подготовку к работе в органах власти и крупных госкомпаниях. 

Джамалу «Школа героев» помогла воплотить в жизнь свой социально важный проект – «Путь героя. Сызрань». За три месяца его реализации в Сызрани было организовано несколько направлений адаптивного спорта, а футбольная команда прошла интенсивную подготовку к соревнованиям. Спортсменов обеспечили экипировкой для тренировок и выступлений.

 «Мы осознавали, что нам необходим общественный проект, который объединил бы всех единомышленников вокруг важной задачи – поддержки ветеранов СВО. Прошло три месяца, и мы уже организовали множество направлений адаптивного спорта. И это только начало», - подчеркнул глава Сызрани Сергей Володченков. 

«Главная цель нашего проекта – вовлечь участников СВО, получивших ранения, в адаптивные виды спорта. Важно, чтобы они не оставались дома, а приходили на стадион, тренировались вместе с однополчанами, достигали новых высот и продолжали чувствовать себя частью команды», – отметил Джамал.  

Сегодня команда из Сызрани сыграла с профессиональными спортсменами по адаптивному футболу – соперниками из Нижнего Новгорода со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Но для себя выход на поле наряду с настоящими чемпионами ребята считают огромной победой. 

«Надо было видеть, с каким удивлением и восхищением смотрели тренеры и все участники чемпионата на наших бойцов. Всем было интересно наблюдать за игрой ребят, которые рискнули и приняли для себя новый вызов – сразиться на футбольном поле с профессионалами. Играть в футбол, да к тому же с ограниченными возможностями здоровья они начали буквально три месяца назад. На такое способны только настоящие герои. И мы ими действительно гордимся», - подчеркнул Джамал. 

Впереди у ребят еще несколько дней соревнований. Команда проведет по одному матчу с каждым из соперников.

Футбол ампутантов проходит по особым правилам. На поле выходят семь игроков: шестеро полевых и вратарь. Полевые игроки передвигаются при помощи костылей. Игра ведется на площадках размером 60х40 метров. Продолжительность каждого матча – два тайма по 25 минут. А цели у команд те же, что и в обычном футболе – отправить как можно больше мячей в сетку ворот соперника.

Систематические занятия физкультурой и спортом являются одним из самых эффективных способов физической реабилитации и социальной адаптации ветеранов боевых действий. В Самарской области уделяется повышенное внимание развитию адаптивной физкультуры и спорта. При поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и правительства Самарской области для ветеранов СВО организуются занятия плаванием, следж-хоккеем, адаптивным футболом, баскетболом на колясках и другими видами спорта.

 

Фото: проект "Путь героя. Сызрань"

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