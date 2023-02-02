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Продолжается прием заявок на конкурс афиш и плакатов фестиваля  «Театральное Приволжье»

2 февраля 2023 14:14
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До 15 февраля жителей Самарской области от 6 до 30 лет приглашают принять участие в конкурсе на лучшую разработку афиш и плакатов.

До 15 февраля жителей Самарской области от 6 до 30 лет приглашают принять участие в конкурсе на лучшую разработку афиш и плакатов, проводимом в рамках окружного фестиваля «Театральное Приволжье».

Напомним, в Приволжском федеральном округе определены лучшие постановки, которые в марте представят регионы на окружном этапе фестиваля детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье», реализуемого по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В финале четвертого сезона участвуют 2 творческих коллектива из Самарской области. Образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек» со спектаклем «Слово о полку Игореве» представит наш регион в номинации «Лучший детский спектакль» и театральный коллектив «Форма Т» со спектаклем «Вдовы» будет бороться за победу в номинации «Лучший молодежный спектакль».

За время проведения фестиваля, проект стал узнаваемым и объединяющим культурным брендом в жизни Самаркой области. На региональный этап фестиваль 2022-2023 гг. было поданы заявки от 86 детских и молодежных театральных коллективов региона. Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров отмечал важность проведения окружного проекта «Театральное Приволжье» в вопросе популяризации театрального искусства в молодежной среде.

Конкурс афиш и плакатов в рамках «Театрального Приволжья» стал фестивальной традицией. Его цель – повысить интерес молодежи к фестивалю и к театральному искусству. Творческое соревнование направлено на поиск талантливых молодых дизайнеров и художников, содействие в реализации их творческого потенциала. Самарская область традиционно принимает активное участие в конкурсе, в прошлом году по итогам окружного этапа в возрастной категории от 18 до 30 лет работа Козятинского Романа из Кинеля заняла вторе место.

На конкурс 2023 года принимаются живописные и выполненные с использованием компьютерных графических программ работы, популяризирующие фестиваль, информирующие о проведении спектаклей и отдельных событий фестиваля в рамках регионального и окружного этапов.

В составе жюри – представители Союза художников России, Российской академии художеств, а также известные художники страны и главные художники крупнейших театров Приволжского федерального округа.

Конкурс проводится в три этапа: подача заявок – до 15 февраля; экспертная оценка – с 27 февраля; подведение итогов – 27 марта.

Победителям вручаются дипломы за 1,2,3 места и памятные призы. Все участники получают дипломы конкурса.

Заявку на участие можно подать на сайте фестиваля «Театральное Приволжье».

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