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Продолжается прием работ на конкурс "СМИротворец-2025"

3 июля 2025 18:13
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Окончание приема работ для СМИ - 1 октября 2025 года.

Прием работ на ХVII Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений стартовал в День России 12 июня.

Конкурс проводится в шести основных номинациях:
«Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук» (материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах), «Детские и молодежные СМИ», «Нация победителей» (материалы, которые посвящены Году Защитника Отечества, 80-летию Победы).

Помимо основных номинаций также предусмотрена номинация для новых медиа "Блоги" и номинация для студентов профильных вузов "Поколение мультимедиа".

Окончание приема работ для СМИ - 1 октября 2025 года.

СМИ имеет право заявить на конкурс в каждой номинации не более 3-х отдельных материалов; для цикловых материалов и постоянных рубрик - не более 3-х циклов/рубрик и до 3-х работ в каждом цикле/рубрике.
Материалы на конкурс предоставляются через специальную форму на официальном сайте с заполнением всех обязательных полей, в том числе с приложением заверенной печатью и подписью руководителя СМИ и отсканированной анкеты участника (анкету необходимо загрузить в графу "Авторские права") или по электронной почте konkurs@nazaccent.ru.
Материалы на языках народов России рассматриваются только при наличии полного (подстрочного) перевода или дубляжа на русский язык.

Награждение лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре в Москве.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте "СМИротворца". 

ХVII Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» совместно с Гильдией межэтнической журналистики. 

 

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