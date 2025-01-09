Продлено полное ограничение движения для всех транспортных средств на участке федеральной трассы

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения возникновения заторовых ситуаций ФКУ «Поволжуправтодор» информирует о том, что до 21:00 (время московское) 9 января 2025 года (время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий) продлено полное ограничение движения для всех транспортных средств на участке:



98 км по 129 км М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск подъезд к г. Оренбург.



Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки.



Водителей, находящихся в пути, просим выбрать место для остановки, либо выбрать альтернативные пути объезда.

Фото: ГАИ СО