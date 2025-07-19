продажи вентиляторов и кондиционеров в Самаре за неделю выросли на 58% и 74% соответственно

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Последняя неделя в большинстве городов России выдалась жаркой, поэтому специалисты Авито проанализировали продажи вентиляторов и кондиционеров. Оказалось, что за неделю в Самаре они выросли на 58% и 74% соответственно. Также аналитики изучили, как продаются бассейны, чаны и купели — этим летом в Самаре особенно вырос спрос на купели — их стали покупать почти в два раза чаще, чем в это же время в прошлом году.

Продажи вентиляторов в Самаре за последнюю неделю выросли на 58%. Чаще всего покупали напольные вентиляторы — на них пришлось 73% продаж. Их продажи за неделю выросли на 77%, средняя стоимость составила 2 000 рублей. На втором месте — настольные модели с долей 17%. Их стали покупать чаще на 75%, в среднем за 1 500 рублей.

Кондиционеры за последнюю неделю также стали покупать чаще — на 74%. Из видов наибольшей популярностью пользовались сплит-системы — на них пришлось 71% продаж. На мобильные — 27%. Из типов большинство предпочитает настенные (доля в 61%) — их продажи за неделю выросли на 83%. Они в среднем стоили 13 000 рублей. На втором месте — напольные (26%) — их стали покупать чаще на 75%. Средняя цена составила 11 000 рублей. На потолочные, настольные, кассетные и канальные модели пришлось менее 2% продаж на каждый.

Некоторые решили заранее подготовиться к лету, выбрав более основательный способ охладиться в жаркую погоду. Продажи бассейнов, чанов и купелей за последние два месяца выросли на 92%.

По объему продаж на площадке лидируют каркасные бассейны. На них пришлось 44% покупок в категории в мае-июне 2025 года. В среднем они обходились в 20 000 рублей. За такую цену можно купить новый бассейн диаметром больше четырех метров и глубиной в метр с лестницей, тентом и фильтр-насосом. Продажи каркасных бассейнов с прошлого года почти не изменились.

Далее следуют надувные бассейны. На них пришлось 5% продаж. Их стали покупать чаще на 40%. В среднем они стоили 10 000 рублей. Чуть дороже можно найти четырехметровый бассейн с фильтр-насосом, а модель того же бренда диаметром 2,5 метра обойдется всего в 3 000 рублей. На третьем месте — купели с долей 3% продаж. Их стали покупать чаще на 90%. В среднем они обходились в 90 000 рублей. За такую стоимость можно найти метровую купель из дуба и лиственницы.

Кроме того, на Авито активно покупают инвентарь и химию для бассейнов. Так, продажи специальных подводных пылесосов для уборки выросли на 14%. На платформе можно найти как бюджетные модели дешевле 8 000 рублей, так и профессиональные роботы-очистители. К примеру, Neptun Z-200 за 142 000 рублей. Также на 5% чаще стали покупать хлор.