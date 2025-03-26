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Авито Услуги представил результаты исследования о том, как россияне справляются с поломками бытовой техники. В опросе приняли участие 10 тысяч человек со всей страны. Результаты не только проливают свет на повседневные привычки, но и отражают более широкие социальные и экономические тенденции.

Бытовая техника на износ

Лидером по количеству поломок оказалась стиральная машина — с ней сталкивались более половины респондентов (57%). За ней следуют смартфоны (55%) и ноутбуки с компьютерами (50%). Проблемы с телевизорами и электрочайниками также нередки — 49% и 46% соответственно. А вот кофемашины и кондиционеры ломаются значительно реже — менее чем у 10% опрошенных.

Ремонт или замена?

При поломке техники две трети россиян (67%) предпочитают обращаться к профессионалам — частным мастерам или в сервисные центры. Однако немалая часть населения (40%) считает более рациональным решением покупку нового устройства. Почти каждый третий пытается справиться с ремонтом самостоятельно (35%) или ищет инструкции в интернете (31%).

Интересно, что лишь 6% откладывают решение проблемы на потом, что говорит о высокой зависимости современных граждан от исправной техники в быту.

Финансовый вопрос

Сколько готовы платить за ремонт? Самый популярный диапазон — от 1 001 до 3 000 рублей (38%). Почти треть опрошенных (27%) согласны выложить до 5 000 рублей. А вот более серьёзные траты — свыше 10 000 рублей — готовы понести лишь 3%. Для 6% участников опроса любые вложения в починку кажутся бессмысленными — они предпочитают сразу купить новое устройство.

Что определяет выбор?

Главный фактор, влияющий на решение о ремонте, — это цена нового устройства. Об этом сказали 62% респондентов. Вторым по значимости критерием оказалась стоимость самого ремонта (57%). Возраст техники (27%) и удобство обращения в сервис (23%) также играют роль. Эмоциональная привязанность и экологическая ответственность — на последних позициях (20% и 5%).

Как выбирают мастеров?

Вопрос доверия здесь выходит на первый план. Более половины россиян (51%) ищут мастеров по рекомендациям друзей или знакомых. Чуть меньше (49%) опираются на интернет-отзывы. Почти треть предпочитает обращаться только к сертифицированным специалистам. Для 23% важен территориальный фактор — выбирают тех, кто работает рядом с домом или офисом.

Почему техника ломается?

В большинстве случаев техника выходит из строя по естественным причинам — срок службы подошёл к концу (61%). Почти треть поломок связана с механическими повреждениями: падениями, ударами, царапинами. Также нередки жалобы на внешние воздействия — грязь, пыль, перепады температуры (22%), и заводской брак (20%). Менее распространённые причины — попадание влаги (19%) и неправильная эксплуатация (12%).

Кто чаще ремонтирует?

Наибольшую активность в вопросах ремонта проявляют россияне в возрасте от 35 до 44 лет — именно на них приходится 23% всех респондентов. Женщины чаще обращаются к специалистам (73%), тогда как мужчины нередко предпочитают решать проблему своими силами (лишь 59% выбирают мастеров).

Жители мегаполисов готовы вкладывать в ремонт больше. Москва (в среднем от 3800 руб.), Санкт-Петербург (в среднем от 3300 руб.) и Екатеринбург (в среднем от 3300 руб.) лидируют по уровню расходов на восстановление техники.