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При поддержке «Тольяттиазота» реализованы спортивные проекты в селе Пискалы Самарской области

30 ноября 2023 09:12
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При поддержке «Тольяттиазота» реализованы спортивные проекты в селе Пискалы Самарской области

Сотрудники ТОАЗа посетили образовательные учреждения с. Пискалы Ставропольского района Самарской области, где были реализованы проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни и развитие детей. Обе инициативы получили поддержку «Тольяттиазота» в рамках VI этапа грантового конкурса «Химия добра».

На торжественном мероприятии сотрудники предприятия организовали для детей развлекательную программу — им продемонстрировали профориентационный мультфильм «Приключения Толика Азотова» и устроили дискотеку с участием ростовой куклы — главного персонажа мультика.

В дошкольном учреждении села Пискалы практикуется инклюзивное обучение. Две группы сада имеют комбинированную направленность — в них занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с тяжелыми нарушениями речи.

Интерактивный физкультурный комплекс, открытый в детском саду на грантовые средства ТОАЗа, позволяет не только укреплять здоровье воспитанников, но и оптимизировать процесс коррекции речи. С помощью специального оборудования, объединяющего в себе популярные виды спорта и современные сенсорные технологии, будут проводиться занятия по развитию ловкости, выносливости, коммуникативных навыков и логического мышления.

Спортивный проект сельской школы «Быстрее. Выше. Сильнее» направлен на возрождение русских народных игр «Лапта» и «Городки». «Тольяттиазот» помог учебному заведению приобрести необходимый инвентарь для проведения игр и разнообразия досуга школьников.

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