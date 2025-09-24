Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»

85

В столице региона состоялась пресс-конференция, посвященная главному гастрофестивалю осени – «Самара со вкусом», который пройдет 27 и 28 сентября на набережной Самары возле ЦСК ВВС. Крупное централизованное событие региона объединит вкусы, культуру, музыку и историю Самарской области в одном месте. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», который принят по решению Президента страны Владимира Путина. Организаторами фестиваля выступают министерство туризма Самарской области и администрация г.о. Самара.

«Работая над концепцией фестиваля «Самара со вкусом», мы хотели показать разнообразие гастрономии региона, презентовать волжскую кухню. Планируем, что мероприятие станет ежегодным и будет привлекать все больше внимания гостей и партнеров», – рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

На площадке фестиваля соберутся более 50 участников: рестораны, кафе, производители локальной продукции, торговые сети, муниципальные образования с презентацией своих гастрономических блюд и продуктов.

Площадки фестиваля будут ждать гостей с 12.00. Для участников приготовлена насыщенная программа: мастер-классы, лекции, спектакли, розыгрыши, а также множество интересных и ярких локаций, в том числе фотозоны, кинотеатр, фудкорт, зона йоги и многое другое. Официальное открытие состоится 27 сентября 18.00, а предварять его будет костюмированное шествие. В рамках фестиваля пройдет народное голосование за лучшее блюдо волжской кухни. А хэдлайнером станет популярная российская певица Ханна. Концертная программа начнется в 19.30.

Воскресенье станет семейным днем фестиваля. Участники серебряного возраста приготовят для всех гостей кабачковую икру, которую потом можно будет попробовать вместе с самарским хлебом.

Бесплатные вкусные призы предусмотрены от партнеров гастрофестиваля за участия в детских активностях, мастер-классах и конкурсах.