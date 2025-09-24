Я нашел ошибку
В Самарской области Движение объединяет уже более 300 000 участников – молодёжи, наставников и родителей.
В регионе прошло заседание координационного совета - обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
«Т Плюс» завершила подготовку тепловых сетей Тольятти к отопительному сезону
В Самарской области на координационном совете обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
Завершается общественный опрос о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
В Самарской области стартовал хакатон для школьников
Минфин планирует налоговые изменения
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
Запущена грантовая программа для предпринимателей Самарской области
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»

24 сентября 2025 13:42
85
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»

В столице региона состоялась пресс-конференция, посвященная главному гастрофестивалю осени – «Самара со вкусом», который пройдет 27 и 28 сентября на набережной Самары возле ЦСК ВВС. Крупное централизованное событие региона объединит вкусы, культуру, музыку и историю Самарской области в одном месте. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», который принят по решению Президента страны Владимира Путина. Организаторами фестиваля выступают министерство туризма Самарской области и администрация г.о. Самара.

«Работая над концепцией фестиваля «Самара со вкусом», мы хотели показать разнообразие гастрономии региона, презентовать волжскую кухню. Планируем, что мероприятие станет ежегодным и будет привлекать все больше внимания гостей и партнеров», – рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

На площадке фестиваля соберутся более 50 участников: рестораны, кафе, производители локальной продукции, торговые сети, муниципальные образования с презентацией своих гастрономических блюд и продуктов.

Площадки фестиваля будут ждать гостей с 12.00. Для участников приготовлена насыщенная программа: мастер-классы, лекции, спектакли, розыгрыши, а также множество интересных и ярких локаций, в том числе фотозоны, кинотеатр, фудкорт, зона йоги и многое другое. Официальное открытие состоится 27 сентября 18.00, а предварять его будет костюмированное шествие. В рамках фестиваля пройдет народное голосование за лучшее блюдо волжской кухни. А хэдлайнером станет популярная российская певица Ханна. Концертная программа начнется в 19.30.

Воскресенье станет семейным днем фестиваля. Участники серебряного возраста приготовят для всех гостей кабачковую икру, которую потом можно будет попробовать вместе с самарским хлебом.

Бесплатные вкусные призы предусмотрены от партнеров гастрофестиваля за участия в детских активностях, мастер-классах и конкурсах.

 

 

