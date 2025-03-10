Представители профессиональных групп из Самары рассказали, как относятся к тестовым заданиям при трудоустройстве

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители профессий, которые наиболее часто сталкиваются с тестовыми заданиями при трудоустройстве.

6 из 10 тестировщиков программного обеспечения с готовностью откликаются на вакансии, которые предполагают выполнение тестовых заданий. Ещё 25% подходят к такому типу вакансий избирательно, рассылая резюме лишь на некоторые. Готовность специалистов по тестированию участвовать в профессиональном тестировании при приеме на работу выросла. Очевидно, это следствие высокой конкуренции на рынке труда в этом сегменте IT-сферы. Выпускники онлайн-школ тестировщиков продолжают штурмовать IT.



По степени готовности выполнять проверочные задания при трудоустройстве на втором месте — дизайнеры: 43% всегда откликаются на вакансии с тестами («Если выполнение тестового задания занимает не более 2-х часов, отсутствуют аналогичные кейсы в портфолио или если тестовое задание оплачивается»), еще 48% — иногда («При моем стаже это лишено смысла: либо нравятся мои предыдущие работы, либо нет. По работам в портфолио обычно вполне можно все понять»). Аналогично поступают редакторы и копирайтеры: 43% всегда откликаются на вакансии с тестовыми заданиями, а 44% делают это время от времени, обычно если задание не занимает много времени. Дизайнеры и авторы текстов сегодня конкурируют на рынке труда не только с людьми, но и с искусственным интеллектом.



Среди менеджеров по продажам примерно поровну тех, кто всегда выполняет тесты или действует избирательно (39 и 36% соответственно), каждый четвертый отказывается от любых предложений пройти тестирование на профпригодность (25%).



Каждый второй программист и маркетолог выполняют тестовые задания выборочно (55 и 50% соответственно). Лишь 15% разработчиков и 30% менеджеров по маркетингу всегда откликаются на вакансии, предполагающие вступительные испытания.



Среди PR-менеджеров всегда на профессиональное тестирование соглашаются 30%, 45% — лишь иногда. Каждый четвертый никогда не рассматривает вакансии с дополнительными заданиями (25%): «В портфолио ссылки на успешные кейсы, веду свой ТГ-канал. Какие еще тестирования?!»



Время проведения: 17 февраля — 6 марта 2025 года