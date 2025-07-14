Предпринимательскому сообществу Самарской области рассказали об изменениях законодательства в сфере земли и недвижимости

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Серия выездных семинаров для представителей органов местного самоуправления и предпринимательского сообщества с участием самарского Росреестра продолжилась в Исаклинском и Сергиевском районах Самарской области, а также в городах Отрадный, Сызрань и Октябрьск. На встречах были освещены вопросы действующего законодательства, затрагивающие, в том числе, деятельность юридических лиц.

Участники мероприятия – Министерство имущественных отношений Самарской области, Торгово-промышленная Палата, самарский Росреестр, администрации городов, районов и сельских поселений, представители Роспотребнадзора и УФНС России по Самарской области обсудили самые актуальные вопросы, волнующие предпринимательское сообщество региона.

Спикером от Управления Росреестра по Самарской области, в составе рабочей группы по консультационно-методологической поддержке, выступил заместитель начальника отдела правового обеспечения Константин Минин.

Наибольший интерес у аудитории вызвали изменения, которые с 1 марта 2025 года исключили оборот земельных участков в случае отсутствия сведений о местоположении их границ в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Константин Сергеевич подробно рассказал, где и как можно проверить - содержатся ли в ЕГРН сведения о местоположении границ земельного участка. Кроме того, спикер напомнил аудитории - что такое Национальная система пространственных данных (НСПД) и как с ней работать: https://nspd.gov.ru

Отдельным вопросом на встречах звучала тема электронных услуг. Самарским Росреестром было разработано методическое пособие с пошаговой инструкцией подачи документов в электронном виде. После мероприятий все желающие могли забрать раздаточный материал с собой.

Материал подготовлен Управлением Росреестра по Самарской области