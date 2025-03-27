Поздравление Вячеслава Федорищева с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации

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Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации!

На протяжении всей своей истории ваше ведомство с честью выполняло сложные и ответственные задачи по поддержанию конституционного порядка и обеспечению безопасности людей.

И сегодня подразделения Росгвардии, опираясь на верность присяге, лучшие традиции и опыт ветеранов, играют важнейшую роль в укреплении правопорядка, борьбе с преступностью, терроризмом и экстремистскими проявлениями как в Самарской области, так и в зоне проведения специальной военной операции.

Самарских росгвардейцев всегда отличали такие качества, как отвага, мужество, патриотизм и войсковое братство. Уверен, что и в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, объявленный Президентом России В.В. Путиным Годом защитника Отечества, вы будете достойно выполнять все поставленные перед вами служебно-боевые задачи.

Дорогие друзья! Свой профессиональный праздник многие из вас встречают на боевом посту, в готовности защитить наших граждан от преступных посягательств. Благодарю вас за самоотверженную службу, преданность Родине, высочайшую ответственность при выполнении своего долга.

Региональное Правительство и в дальнейшем будет оказывать вам всю необходимую помощь, уделяя особое внимание участникам СВО и их семьям.

От всей души желаю вам здоровья, стабильности, благополучия, успехов в благородном служении нашей Отчизне!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев