"Полюс мужества": в Спасском Доме культуры пройдет патриотический фестиваль авторской песни

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Патриотический фестиваль авторской песни "Полюс мужества" пройдет 15 ноября в Спасском Доме культуры. (0+)



Для жителей Приволжского района выступят Михаил Стрельцов, лауреат военно-патриотической площадки «Zа Победу» Грушинского фестиваля, соавтор патриотического проекта «Едем на Донбасс», участник волонтерских миссий на Донбасс в зону СВО и Константин Зарубин – бард, автор-исполнитель, ветеран войны в Афганистане, лауреат Всероссийского фестиваля авторской песни им.В.Грушина. Концерты, творческие встречи в рамках проекта направлены на патриотическое воспитание и просвещение граждан и молодёжи, знакомство с современной авторской и патриотической песней.



Сельский клуб в селе Спасское был отремонтирован в рамках национального проекта «Культура». Теперь возможности клуба позволяют принимать творческие коллективы на высоком уровне - мультимедийное оборудование, звуковая и световая аппаратура, микрофоны, стойки, микшер – всё для того, чтобы создавать праздничную атмосферу на сцене.



Организатором мероприятия выступает Самарское региональное отделение ООО «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» при поддержке Правительства Самарской области.

Фото: минкульт СО