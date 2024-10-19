Полковник полиции рассказал самарцам, как противостоять вовлечению молодых людей в противоправную деятельность

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В студии телеканала «Самара-ГИС» в программе «Самарская среда с Яном Налимовым» посвященной теме безопасности подростков в социальных сетях, принял участие начальник Управления МВД России по городу Самаре полковник полиции Дмитрий Урюпин.

Дмитрий Алексеевич проинформировал зрителей программы о том, чем опасны для подростков деструктивные группы и что делать, чтобы не стать жертвой мошенников.

В ходе обсуждения вопроса о безопасности подростков в сети Интернет он отметил, что вовлечение подрастающего поколения в преступную деятельность представляет собой сложный процесс. Полковник полиции особо подчеркнул, что злоумышленники используют разные способы, но суть у всех одна - привлечение внимания ребенка. Дмитрий Урюпин подсказал родителям меры противодействия подобным манипуляциям с детьми и призвал следить за тем, в каких сообществах состоят их дети.

Еще одной обширной темой для беседы стала ситуация, в которой может оказаться любой человек. Полковник полиции рассказал о том, как защитить пожилого человека от мошенников, перечислил основные приемы по предотвращению дистанционных мошенничеств.

«Необходимо всегда помнить, что мошенники умело используют всю доступную информацию и современные технологии, разбираются в психологии людей, вынуждая раскрывать всю информацию о себе, либо совершать те или иные действия», - отметил Дмитрий Алексеевич в своем выступлении.