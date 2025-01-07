Полиция Самарской области напоминает: зимние забавы могут быть опасны!

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Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем родителям с призывом проявить особое внимание к поведению детей на проезжей части.

Полиция Самарской области напоминает о том, что веселые катания на тюбингах могут закончиться травмами.

Катание на ледовых горках во все времена были и остаются любимым зимним развлечением, как детей, так и взрослых. Необходимо соблюдать меры безопасности при катании с ледяных горок. Модной и востребованной зимней забавой стало катание на тюбингах или как говорят в простонародье «ватрушках».

В отличие от обычных санок, тюбинги могут закручиваться вокруг своей оси и развивать большую скорость во время спуска. При этом ими невозможно управлять и тормозить. Поэтому кататься на «надувных санях» можно только на специально предусмотренных склонах и трассах, не выходящих на проезжую часть.

Также, нельзя прикреплять тюбинг друг к другу «паровозиком», а также кататься по несколько человек в одной «ватрушке».

Катание на тюбингах в состоянии опьянения особо опасно, также, как и привязывание их к автомобилям, квадроциклам и снегоходам.

Помните - безопасность прежде всего! Не допускайте халатности и невнимательности на проезжей части.