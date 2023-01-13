Полицейские региона провели профориентационные беседы со школьниками

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В рамках профориентационной работы сотрудники ОМВД Новокуйбышевска встретились с учениками старших классов. Старший специалист направления профессиональной подготовки ОРЛС капитан полиции Сергей Арсюткин провел с ребятами доверительный диалог о важности выбора будущей профессии, рассказал о службе в органах внутренних дел, о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками полиции, подробно остановился на особенностях работы и специфике различных подразделений. Полицейский раздал присутствующим буклеты со всей необходимой информацией о поступлении в вузы МВД России, а также ответил на интересующие вопросы. В завершение мероприятия Сергей Арсюткин призвал школьников вести здоровый образ жизни, быть законопослушными гражданами нашей страны и уже сейчас всерьез задуматься над выбором будущей профессии.

А старший специалист направления профессиональной подготовки ОРЛС МО МВД Нефтегорска капитан полиции Евгений Локтионов, беседуя со старшеклассниками, подчеркнул, что сегодня служба в полиции по-прежнему является одной из самых важных и нужных для нашего общества, но требует большой выдержки, ответственности, а также разностороннего развития как умственного, так и физического. Полицейский объяснил школьникам порядок поступления в юридические вузы системы МВД России и рассказал об особенностях учебного процесса. Ребята узнали о том, что при отборе кандидатов на службу в МВД особое внимание уделяется их образованности, моральным качествам, состоянию здоровья и физической подготовке. Евгений Александрович отметил, что на курсантов вуза распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции: бесплатное получение высшего образования, денежное и полное вещевое довольствие курсанта, проживание в общежитии, оплачиваемый отпуск по окончании каждого курса с бесплатным проездом к месту жительства, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО