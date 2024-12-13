Я нашел ошибку
Главные новости:
Суворовы отмечают, что спорт для них — одна из главных семейных ценностей, а также источник отдыха и хорошего настроения.
Семья из Самарской области стала победителем конкурса «Самая спортивная семья России»
В целях предупреждения совершения противоправных действий в отношении пожилых людей и сокращения количества ДТП с их участием.
Полицейские региона продолжают участие в акции «Школа безопасности для пенсионеров»
Началось мероприятие с гимна Российской Федерации, после чего с приветственным словом к присутствующим обратился генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.
В ГУ МВД СО прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества
Выставка расскажет о достижениях прошлого и настоящего, а также покажет, как каждый житель может повлиять на благополучие и процветание страны.
В Самарском историческом парке «Россия – Моя история» открылась мультимедийная выставка «Россия будущего»
Ежедневно на линию выходят более 400 автобусов и практически все из них оборудованы для перевозки маломобильных граждан, в частности, откидными аппарелями. 
Общественная палата Самары приступила к проверке общественного транспорта
Поставка пассажирского транспорта в регион осуществлялась ежегодно с 2020 года.
Более 300 транспортных средств в губернии обновили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»
До 31 декабря у жителей Самарской области есть возможность присоединиться к традиционной акции.
В Самарской области продолжается акция «В Новый год – без долгов!»
Участники российской команды завоевали три золотые и две серебряные медали.
Школьник из Самарской области - победитель Международной естественно-научной олимпиады 
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.95
0.68
EUR 110.48
1.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские региона продолжают участие в акции «Школа безопасности для пенсионеров»
С самарскими дошколятами проводят профилактические занятия по изучению ПДД
СОУНБ приглашает самарцев на музыкальную программу в преддверии Рождества
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Полицейские региона продолжают участие в акции «Школа безопасности для пенсионеров»

13 декабря 2024 19:55
86
В целях предупреждения совершения противоправных действий в отношении пожилых людей и сокращения количества ДТП с их участием.

В целях предупреждения совершения противоправных действий в отношении пожилых людей и сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с их участием на территории Самарской области проводится профилактическое мероприятие «Школа безопасности для пенсионеров».

Так, в Жигулёвске, начальник дежурной части майор полиции Руслан Тушев совместно с ведущим юрисконсультом Татьяной Серовой провели профилактическую беседу с пожилыми людьми в Центре социального обслуживания граждан пожилого возрастаиинвалидов.

В ходе мероприятия сотрудник полиции напомнил пенсионерам основные правила защиты от мошенников: не передавать неизвестным свои персональные данные, реквизиты банковских карт и коды, приходящие на телефон, а в случае подозрительного звонка немедленно класть трубку.

В Красноярском районе дознаватель отдела дознания капитан полиции Людмила Хапина рассказала гражданам преклонного возраста о преступных схемах, к которым прибегают злоумышленники для того, чтобы завладеть чужими деньгами и о том, как не попасться на уловки мошенников.

Инспектор по пропаганде БДД отделения Госавтоинспекции капитан полиции Динара Шуриева напомнила пешеходам правила безопасного перехода проезжей части, объяснила, как не попасть в «дорожную ловушку», Сотрудник полиции рассказала о важности использования на верхней одежде световозвращающих элементов.

В завершение мероприятия сотрудники полиции раздали пенсионерам информационные памятки – «Осторожно, мошенники!» с советами о том, как защититься от аферистов, и алгоритмом, куда обратиться за помощью, в случае столкновения с действиями злоумышленников, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

 

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специалисты также акцентируют внимание родителей не оставаться равнодушными, если дети нарушают правила дорожного движения.
13 декабря 2024, 15:50
С самарскими дошколятами проводят профилактические занятия по изучению ПДД
Специалисты также акцентируют внимание родителей не оставаться равнодушными, если дети нарушают правила дорожного движения. Общество
199
Проведение этого мероприятия ориентировано на популяризацию национальных традиций, культуры и единение народов.
10 декабря 2024, 18:46
В Самаре состоялся первый детский межнациональный праздник «Жемчужинка Самары»
Проведение этого мероприятия ориентировано на популяризацию национальных традиций, культуры и единение народов. Общество
659
В экспозиции будет представлена 101 работа, посвященная одному из главных памятников конструктивизма Самары, расположенному на улице Куйбышева.
04 декабря 2024, 14:21
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
В экспозиции будет представлена 101 работа, посвященная одному из главных памятников конструктивизма Самары, расположенному на улице Куйбышева. Общество
952
В центре внимания
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
13 декабря 2024  14:03
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
272
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах № 6, 41, 47, 51
13 декабря 2024  13:43
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах №6, 41, 47, 51
224
На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад
13 декабря 2024  13:06
На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад
239
В ночную смену на ликвидацию снегопада на улицы было задействовано 170 единиц техники.
13 декабря 2024  11:15
В ночную смену на ликвидацию снегопада на улицы было задействовано 170 единиц техники.
227
В Самаре стартовал Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
13 декабря 2024  10:15
В Самаре стартовал Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
235
Весь список