Полицейские региона продолжают участие в акции «Школа безопасности для пенсионеров»

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В целях предупреждения совершения противоправных действий в отношении пожилых людей и сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с их участием на территории Самарской области проводится профилактическое мероприятие «Школа безопасности для пенсионеров».

Так, в Жигулёвске, начальник дежурной части майор полиции Руслан Тушев совместно с ведущим юрисконсультом Татьяной Серовой провели профилактическую беседу с пожилыми людьми в Центре социального обслуживания граждан пожилого возрастаиинвалидов.

В ходе мероприятия сотрудник полиции напомнил пенсионерам основные правила защиты от мошенников: не передавать неизвестным свои персональные данные, реквизиты банковских карт и коды, приходящие на телефон, а в случае подозрительного звонка немедленно класть трубку.

В Красноярском районе дознаватель отдела дознания капитан полиции Людмила Хапина рассказала гражданам преклонного возраста о преступных схемах, к которым прибегают злоумышленники для того, чтобы завладеть чужими деньгами и о том, как не попасться на уловки мошенников.

Инспектор по пропаганде БДД отделения Госавтоинспекции капитан полиции Динара Шуриева напомнила пешеходам правила безопасного перехода проезжей части, объяснила, как не попасть в «дорожную ловушку», Сотрудник полиции рассказала о важности использования на верхней одежде световозвращающих элементов.

В завершение мероприятия сотрудники полиции раздали пенсионерам информационные памятки – «Осторожно, мошенники!» с советами о том, как защититься от аферистов, и алгоритмом, куда обратиться за помощью, в случае столкновения с действиями злоумышленников, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО