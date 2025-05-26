Полицейские региона приняли участие в соревнованиях по стрельбе из табельного оружия

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В стрелковом тире Управления МВД России по городу Тольятти спортивные команды местной тольяттинской городской организации отделения Самарской региональной организации общественно-государственного объединения Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» приняли участие в соревнованиях по стрельбе из табельного оружия, посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сотрудники полиции производили выстрелы по спортивной мишени с одной руки на расстоянии 25 метров.

По окончании соревнований судейская коллегия подвела итоги и по результатам упорной борьбы места распределились следующим образом:

1 место – Управление МВД России по городу Тольятти;

2 место – отдельный батальон ППСП Управления МВД России по городу Тольятти;

3 место – Госавтоинспекция Управления МВД России по городу Тольятти.

На торжественном закрытии соревнований Председатель местной тольяттинской городской организации отделения Самарской региональной организации общественно-государственного объединения Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», начальник УМВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов поблагодарил сотрудников тольяттинского гарнизона полиции за активное участие и отличные результаты в стрельбе, и наградил победителей кубками и медалями.

Фото: минспорта СО