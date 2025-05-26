Я нашел ошибку
Главные новости:
И передать созданной ассоциации здание Смольного института благородных девиц в Санкт-Петербурге.
В ОП РФ предложили возродить институт благородных девиц
Сотрудники полиции производили выстрелы по спортивной мишени с одной руки на расстоянии 25 метров.
Полицейские региона приняли участие в соревнованиях по стрельбе из табельного оружия
Традиция народного костюма нашего региона настолько многообразна, разнолика и неповторима, что вопрос – какой он, самарский костюм? – не предполагает одного ответа и одного изделия.
«Народный кутюр, или уйма всякого наряда»: в Самаре открывается выставка национальных костюмов Самарского края
Кинотеатр начнет работу с 28 мая (среда).
Кинотеатр под открытым небом "Филин": расписание работы на эту неделю
Кроме того, на площадке выставки губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». 
Вячеслав Федорищев принял участие в международной выставке «Металлообработка – 2025»
Благодаря созданию в 2026 году новых учебно-производственных кластеров рабочие профессии, востребованные региональным работодателем, смогут освоить тысячи молодых людей.
В Самарской области появится кластер туризма в рамках проекта «Профессионалитет»
В ходе контрольной закупки в одном из магазинов Самары на улице Владимирской выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции.
Минпромторг региона пресекает незаконный оборот алкогольной продукции в Самаре
Игорь Комаров отметил динамичное развитие отношений между регионами ПФО и Китайской Народной Республикой.
Игорь Комаров провел рабочую встречу с членом Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцином
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.66
-0.05
EUR 90.46
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Полицейские региона приняли участие в соревнованиях по стрельбе из табельного оружия

26 мая 2025 22:43
129
Сотрудники полиции производили выстрелы по спортивной мишени с одной руки на расстоянии 25 метров.

В стрелковом тире Управления МВД России по городу Тольятти спортивные команды местной тольяттинской городской организации отделения Самарской региональной организации общественно-государственного объединения Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» приняли участие в соревнованиях по стрельбе из табельного оружия, посвященных 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сотрудники полиции производили выстрелы по спортивной мишени с одной руки на расстоянии 25 метров.

По окончании соревнований судейская коллегия подвела итоги и по результатам упорной борьбы места распределились следующим образом:
1 место – Управление МВД России по городу Тольятти;
2 место – отдельный батальон ППСП Управления МВД России по городу Тольятти;
3 место – Госавтоинспекция Управления МВД России по городу Тольятти.

На торжественном закрытии соревнований Председатель местной тольяттинской городской организации отделения Самарской региональной организации общественно-государственного объединения Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», начальник УМВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов поблагодарил сотрудников тольяттинского гарнизона полиции за активное участие и отличные результаты в стрельбе, и наградил победителей кубками и медалями.

 

Фото:   минспорта СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
26 мая 2025  13:00
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
240
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
26 мая 2025  11:00
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
205
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
26 мая 2025  09:52
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
377
Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика
25 мая 2025  10:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика
442
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
24 мая 2025  20:42
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
610
Весь список