Полицейские и общественники Самары провели профилактическую беседу со старшеклассниками

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Сотрудники самарской полиции совместно с председателем Общественного совета при Управлении МВД России по городу Самаре Юрием Силантьевым провели профилактическое мероприятие с учащимися старших классов.

В ходе встречи старший инспектор по делам несовершеннолетних Альфия Абуталипова напомнила старшеклассникам о правилах безопасного поведения в быту, на улице, общественных местах и в сети Интернет. Майор полиции обратила внимание на то, что необходимо быть бдительными при общении с незнакомцами и не разглашать свои персональные данные, пароли от социальных сетей и коды из смс-сообщений.

Альфия Абуталипова рассказала ребятам об особенностях своей работы, отметив, что в этом году исполняется 90 лет со дня образования подразделения по делам несовершеннолетних в системе МВД России.

Сотрудник полиции подчеркнула, что работа с подрастающим поколением это не просто служба – а призвание, так как, инспекторам нужно быть особенно чуткими, уметь найти особый подход к детям, постоянно помнить, что от усилий сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних во многом зависят судьбы и будущее подрастающего поколения.

В свою очередь, сотрудник Госавтоинспекции напомнила ребятам о важности соблюдения Правил дорожного движения, уделив особое внимание дорожным ловушкам и правилам безопасного поведения в зимний период.



Фото: ГУ МВД СО