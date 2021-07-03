Покровский собор в Самаре признали объектом культурного наследия

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В Самаре пополнили список объектов культурного наследия. В перечень добавили одно здание в историческом центре города.

— Необходимо утвердить предмет охраны объекта культурного наследия народов Российской Федерации «Покровский собор, 1861 г.». Он расположен по адресу — Ленинская, 77, — говорится в приказе управления госохраны объектов культурного наследия Самарской области за подписью и. о. руководителя учреждения Ивана Стафеева.

Особую ценность в здании представляют декоративно-художественное оформление интерьеров (в частности, фигурные массивные кронштейны балкона, покрытие пола в алтарной части и трапезной), система росписи храма, выполненная в технике масляной живописи, мраморный иконостас, девять паникадил, металлические решетки на оконных проемах трапезной.

В апреле 2021 года в список объектов культурного наследия включили квартал около речного вокзала Самары. Примерно тогда же список пополнил и цирк, сообщает 63.ру.

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