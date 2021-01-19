«Покормите птиц зимой» - акция с таким названием прошла в селе Троицкое Самарской области

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«Покормите птиц зимой» - акция с таким названием прошла с 13 по 15 января в селе Троицкое Самарской области. Это одно из ежегодных мероприятий, направленных на воспитание у детей заботливого и гуманного отношения к природе.

В этот раз восьмиклассники местной школы, которые занимаются в недавно открытой «Точке роста», попробовали свои силы в изготовлении деревянных кормушек для пернатых. Используя инструменты и оборудование центра, а также предварительно посмотрев запись мастер-класса, дети самостоятельно изготовили деревянную конструкцию.

«В этом году было очень интересно! Когда мы посмотрели видео, всем сразу захотелось побыстрее приняться за дело», - поделился впечатлениями ученик 8 класса общеобразовательной школы села Троицкое Ярослав Драгунов.

«Использование медиасредств на уроке позволяет сделать процесс обучения мобильным и индивидуальным, а для ребят увлекательным и максимально полезным», - отметила учитель технологии сельской школы Анастасия Кочеткова. Она подчеркнула, что оборудование «Точки роста» помогает педагогам эффективно решать непростую задачу: сочетать на своих занятиях традиционные методы обучения и современные информационные технологии.

Напомним, что «Точка роста» - название центров цифрового и гуманитарного профилей в малых городах и селах России. Они созданы в рамках национального проекта «Образование».

За два года в Самарской губернии открылись 87 «Точек роста». В них занимаются более 42 тысяч детей.

Центры оснащены высокотехнологичным оборудованием. В «Точках роста» дети осваивают технологии виртуальной и дополненной реальности, 3D-моделирование, изучают программирование и робототехнику.

В 2021 году в Самарской области планируют создать 64 центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства