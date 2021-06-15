Погребение Почетных граждан Самарской области оплатят из бюджета

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Предельный размер таких расходов составит 189,5 тыс. рублей.

Областные власти обнародовали постановление правительства о порядке организации погребения лиц, удостоенных при жизни звания “Почетный гражданин Самарской области”. Так, из бюджета будут оплачивать изготовление и установку надгробного памятника, мемориальной доски, а также поминальный обед в день похорон (на эти цели будет направлено 90 тыс. рублей).

На самом погребении будут присутствовать чиновники и депутаты Государственной и Губернской Дум. Во время панихиды также будут выставлять почетный караул.

Все расходы, которые понесут родственники в связи с похоронами, также возместят из бюджета. Предельный размер таких расходов составит 189,5 тыс. рублей, пишет СитиТраффик.