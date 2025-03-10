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Подростки из неполных и малообеспеченных семей в отдалённых районах Самары займутся песенными творчеством благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Летний лагерь за городом и профильная музыкальная смена с наставниками. Многочасовые репетиции, обучение, общение и обязательно молитвы с открытыми, по душам, разговорами подростков с батюшкой. Все это – новый проект для детей и подростков, который, в числе других проектов от Самарского региона стал победителем первого грантового конкурса ПФКИ 2025 года.



Для целевой группы проекта — детей в возрасте от 12 до 16 лет — создание такой площадки очень важно по целому ряду причин. Авторы проекта хотят не просто развить творческие способности ребёнка, увлечь его музыкой, но и помочь трудным подросткам из малообеспеченных семей преодолеть проблемное поведение, закрепиться в обществе, научиться общаться на равных и без конфликтов.



На средства гранта от ПФКИ педагоги Тольятти в этом году опробуют инновационные методики, которые помогут школьникам лучше разобраться в культурно- историческом наследии прошлого.



В основе тематического направления «Я горжусь» – литературное наследие А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». Богатый, и при этом малоизвестный предметный мир сказки станет для учеников источником получения новых знаний о национальных обычаях, традициях, костюмах, укладе жизни людей разного сословия.



На площадках проекта пройдут мастер-классы «Анализ иллюстраций к «Сказке о царе Салтане», «Аксиология и архетипы народной культуры «Сказки о царе Салтане», «Создание вовлекающего контента с использованием инструментов чат-бота для изучения историко-культурного наследия страны».



Информационные технологии, графический дизайн и анимация позволят ребятам, наставникам, родителям создавать видеоподкасты с читками фрагментов сказки, а также генерировать вовлекающий контент с помощью чат-бота в социальных сетях для изучения историко-культурного наследия.



В число победителей первого грантового конкурса ПФКИ 2025 года кроме Самары и Тольятти, вошли проекты из Сызрани, Чапаевска, Октябрьска, а также Клявлинского, Елховского и Исаклинского районов.