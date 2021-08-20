Почти 200 социально-ориентированных организаций подали заявки на конкурс проектов 

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Проектные инициативы некоммерческого сектора получат финансовую поддержку в этом году. Для этого в Самарской области проводится очередной конкурс социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.

Итоги конкурса подведут уже в конце августа. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова существенно увеличен объем средств, выделяемых на гранты для СОНКО и благодаря софинансированию Фонда президентских грантов он составит 80 млн. рублей. Такой формат взаимодействия с общероссийским оператором применяется впервые.

Конкурс, организатором которого выступает областное минэкономразвития, позволяет вовлекать некоммерческие организации в решение социальных вопросов, воплощать в жизнь инициативы активных граждан, формировать уникальные практики для дальнейшего тиражирования. Так, в проектах, получивших гранты в 2020 году, вовлечено свыше 120 тыс. человек.

Конкурс призван поддержать проекты в сфере образования и науки, социального обслуживания, проектов по укреплению семьи, здоровья населения, охране окружающей среды и защите животных, внедрения современных практик активного долголетия, развития новых культурных пространств и др.

«Социально-ориентированные некоммерческие организации для руководства региона – надежный партнер в осуществлении социальной защиты и поддержки различных категорий граждан, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – На постоянной основе мы проводим обучение команд СОНКО, даем рекомендации и помогаем с подготовкой технической документации, сопровождаем реализацию их проектов. В этом году в конкурсе принимают участие 194 инициативы социально-ориентированных НКО. В настоящее время завершена процедура экспертизы. Получателей грантов конкурсная комиссия определит до конца августа».

Помимо увеличенного объема грантового фонда, в этом году регион расширил возможности для участия: теперь заявки могут подавать организации, которые осуществляют свою деятельность не менее 6 месяцев. Ранее такая возможность была только у организаций со стажем более 1 года. Кроме того, расширен перечень допускаемых к участию организационно-правовых форм организаций. Формат конкурса позволяет поддерживать проекты длительностью до 18 месяцев. Ежегодно увеличиваются и размеры финансирования – в этом году максимальный размер поддержки одного проекта вырос до 2 млн. рублей. Важно, что победители конкурса этого года смогут подавать отчеты в электронном виде.

Для участников были организованы онлайн-консультации. К этой работе министерство подключило большое количество ресурсных центров региона. Индивидуальные консультации можно было получить в 4 крупных региональных центрах в Самаре и Тольятти, а также в муниципальных центрах в Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Отрадном и Сергиевске.