Победитель форума «Сильные идеи для нового времени» - проект «Победим вместе! Безграничные возможности для особенных детей» - помог детям полюбить занятия спортом

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Около одной тысячи ребят, посещающих коррекционные образовательные учреждения Самары, стали регулярно заниматься спортом, посещать кружки и секции. Таковы результаты реализации проекта «Победим вместе! Безграничные возможности для особенных детей», победившего в прошлом году на региональной сессии форума «Сильные идеи для нового времени».

С 2020 года Самарская область активно участвует в форуме «Сильные идеи для нового времени», проводимом АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и фондом «Росконгресс» при поддержке Президента страны Владимира Путина. В прошлом году году наш регион вошёл в тройку лидеров по количеству поданных идей – более 1,3 тысячи проектов. В 2022 году в состав оргкомитета по подготовке и проведению форума «Сильные идеи для нового времени» был приглашен губернатор Дмитрий Азаров. «Это мероприятие помогает всем нам услышать идеи людей, взять их на вооружение, воплотить в жизнь в своем городе, поселке, дворе, во всём регионе или, ещё шире – на уровне России», – подчеркивает глава региона.

Одной из площадок реализации проекта-победителя «Победим вместе! Безграничные возможности для особенных детей» стала самарская школа-интернат №117. Благодаря проекту учителя получили уникальные методики, а учебное учреждение – новое оборудование. Самое главное, что ребята бегут в спортзал с удовольствием. Ведь уроки физической культуры здесь теперь всегда маленький праздник - с музыкой, сказочными историями, командными соревнованиями и наградами. «Дети сильно изменились за этот учебный год, они многому научились. Я вижу, что наша игровая методика приносит результат. Ребята стали более коммуникабельны, общительны, не боятся вступать в диалог», - рассказывает учитель Светлана Ваченкова.

«Сюжетно-ролевая гимнастика для слабослышащих детей помогает совместить физкультуру, музыку и игры, развивая ребенка сразу в нескольких направлениях. И проводится она по авторской методике доктора педагогических наук, профессора Натальи Фоминой. Такие занятия – часть проекта «Победим вместе! Безграничные возможности для особенных детей». В нём участвуют более тысячи детей из коррекционных школ Самары. Проект реализуется с прошлого года, и уже можно говорить о некоторых итогах: дети стали более дисциплинированными, они научились командной работе – переживать и болеть друг за друга. По словам родителей, многие ребята стали активно интересоваться спортом и посещать дополнительные занятия, секции или кружки. Хочу отметить, что поддержку такому важному проекту оказал лично наш Губернатор Дмитрий Азаров и областное министерство спорта, благодаря которому для увлечённых школьников предоставляют залы в спорткомплексе «Грация», - говорит Елена Маркелова, председатель реготделения Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями».

Сейчас продолжается прием заявок на третий форум «Сильные идеи для нового времени». До 21 мая на крауд-платформе идея.росконгресс.рф можно подать свою идею для развития страны и региона. Главный призыв форума этого года - #Страну_Меняют_Люди.

Фото: департамент информационной политики СО