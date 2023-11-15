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Переводчик в Самаре может зарабатывать до 150 тыс. рублей
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Переводчик в Самаре может зарабатывать до 150 тыс. рублей

15 ноября 2023 14:35
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Из возможных пожеланий к кандидату — знание третьего иностранного языка на свободном уровне.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в ноябре 2023 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Переводчик» в производственных компаниях.

Зарплатный максимум переводчика в промышленных компаниях в Москве достигает 260 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 210 тыс. руб., в Самаре — 150 тыс. руб. Такая зарплата предполагает наличие у кандидата высшего лингвистического образования, стажа работы от 3 лет, опыта синхронного перевода, знания, как минимум, двух иностранных языков на свободном уровне. Средняя заработная плата такого специалиста в городе равна 65 тыс. рублей.

От 30 до 40 тыс. рублей в Самаре готовы платить специалистам, имеющим неполное высшее лингвистическое образование, грамотную устную и письменную речь, обладающим знанием иностранного языка на свободном уровне и знанием делового этикета.

На зарплату от 40 до 50 тыс. рублей в городе могут рассчитывать кандидаты с опытом перевода технической документации и стажем работы переводчиком от 1 года.

От 50 до 75 тыс. платят сотрудникам, имеющим высшее лингвистическое образование, обладающим знанием второго иностранного языка на свободном уровне, опытом последовательного устного перевода и стажем работы переводчиком от 2 лет. Из возможных пожеланий работодателя может стать готовность к командировкам.

Самую высокую зарплату, от 75 до 150 тыс. рублей, готовы платить кандидатам с опытом синхронного перевода и стажем работы устным переводчиком от 3 лет. Из возможных пожеланий к кандидату — знание третьего иностранного языка на свободном уровне.

Среднестатистический портрет соискателя в городе представляет собой кандидат в среднем возрасте 33 лет, женщина в 65%, 88% имеют высшее образование, 54% на момент размещения резюме не имеют работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 3,4 года. К переезду готовы 39% специалистов.

 

 

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