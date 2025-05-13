Пенсионерка из Вологды лишилась 17 млн рублей из-за мошенников

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Женщина лишилась всех накоплений, поверив в звонок от начальника с прошлой работы. Об этом сообщает областное управление МВД, пишет "Газета.Ru".

Злоумышленник сообщил, что аферисты пытаются завладеть ее деньгами и имуществом. Дальше с пенсионеркой разговаривал якобы сотрудник полиции. Под контролем лжесиловиков женщина обналичила сбережения, перевела все деньги на различные счета и продала свой автомобиль.

В один из дней потерпевшей сообщили, что информация о произошедшем просочилась в СМИ, поэтому в торжественной обстановке ей вернут проданную машину. Для мероприятия необходимо забронировать и оплатить банкет в одном из дорогостоящих ресторанов Вологды. На эти нужды жительница областного центра перевела еще 350 тыс. руб., после этого мошенники перестали выходить на связь.

Общий ущерб составил 17 млн руб. Возбуждено уголовное дело.