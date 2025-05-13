Я нашел ошибку
Главные новости:
Злоумышленник сообщил, что аферисты пытаются завладеть ее деньгами и имуществом.
Пенсионерка из Вологды лишилась 17 млн рублей из-за мошенников
Актера приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно с дополнительным двухлетним лишением гражданских прав, в частности запретом на участие в выборах.
Суд во Франции признал Депардье виновным по делу о домогательствах по отношению к двум коллегам на съемочной площадке
Утром 14 мая в Самаре к централизованной системе водоснабжения и водоотведения начнут подключать объект капитального строительства.
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта на участках улиц Каховской и Литвинова
В работе над проектом участвовали сотрудниками «Библиотеки Тольятти» совместно с семьями участников СВО.
В тольяттинской библиотеке № 15 «Берегиня» прошла презентация Книги памяти «Спасибо тебе, солдат!»
Участниками фестиваля стали 25 команд из 16 муниципалитетов региона, составленные из ребят 12-15 лет.
В Тольятти завершился региональный фестиваль «Готов к труду и обороне»
По итогам обследований у 8164 человек впервые установлен диагноз артериальная гипертония.
Около 600 тысяч взрослого населения Самарской области проверили здоровье в рамках диспансеризации
Участие в турнире для наших бойцов стало возможным благодаря социальному проекту «Путь героя», направленному на реабилитацию и поддержку военнослужащих, получивших ранения.
Проект участника «Школы героев» открыл ветеранам СВО из Сызрани путь к всероссийским соревнованиям по адаптивному футболу
Фестиваль включает в себя несколько направлений. Ключевые из них будут представлены 21-22 мая на площадках ведущих вузов Самарской области.
В Самаре пройдет международный фестиваль креативных технологий «АртПром»
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.89
0.03
EUR 90.11
-2.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Вы – гордость региона»: Вячеслав Федорищев вручил награды многодетным семьям
В СОУНБ стартует майский цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»
В Самаре 10 мая пройдет спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пенсионерка из Вологды лишилась 17 млн рублей из-за мошенников

13 мая 2025 20:43
75
Злоумышленник сообщил, что аферисты пытаются завладеть ее деньгами и имуществом.

Женщина лишилась всех накоплений, поверив в звонок от начальника с прошлой работы. Об этом сообщает областное управление МВД, пишет "Газета.Ru"

Злоумышленник сообщил, что аферисты пытаются завладеть ее деньгами и имуществом. Дальше с пенсионеркой разговаривал якобы сотрудник полиции. Под контролем лжесиловиков женщина обналичила сбережения, перевела все деньги на различные счета и продала свой автомобиль. 

В один из дней потерпевшей сообщили, что информация о произошедшем просочилась в СМИ, поэтому в торжественной обстановке ей вернут проданную машину. Для мероприятия необходимо забронировать и оплатить банкет в одном из дорогостоящих ресторанов Вологды. На эти нужды жительница областного центра перевела еще 350 тыс. руб., после этого мошенники перестали выходить на связь. 

Общий ущерб составил 17 млн руб. Возбуждено уголовное дело.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты, подходы и задачи Правительства региона в финансовой сфере.
13 мая 2025  14:52
Вячеслав Федорищев принял участие в расширенном заседании коллегии министерства финансов Самарской области
218
Днем 14 мая 2025 года местами в Самарской области ожидается сильный дождь, гроза
13 мая 2025  13:48
Днем 14 мая 2025 года местами в Самарской области ожидается сильный дождь, гроза
230
Глава Самары Иван Носков проверил готовность реконструкции фонтана 40 лет Победы
13 мая 2025  13:32
Глава Самары Иван Носков проверил готовность реконструкции фонтана 40 лет Победы
205
Стартовала регистрация на Молодёжный форум iВолга 2025
13 мая 2025  13:26
Стартовала регистрация на Молодёжный форум iВолга 2025
212
В Самарской области подвели итоги акции
13 мая 2025  13:16
В Самарской области подвели итоги акции "Бессмертный полк"
238
Весь список