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Педагог детского сада № 193 Яна Соловьянова стала «Воспитателем года» в Самаре

3 марта 2025 14:57
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Педагоги, занявшие призовые места, примут участие в региональном туре и, если там успешно себя проявят, то отправятся на всероссийский этап.

В Самаре подвели итоги окружного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2025». В этом году он проводился в юбилейный 20 раз. Профессиональные состязания проходили в двух номинациях: основной и специальной - отличительная особенность этого конкурса. Ежегодно друг за другом чередуются «Инструктор физической культуры», «Музыкальный руководитель» и «Старший воспитатель». В этот раз выбрали лучшего музыкального работника. 

В этом году заявки на участие подали 47 педагогов дошкольного образования. Жюри, из числа представителей профильного ведомства города, научной общественности, победителей конкурса прошлых лет, отметило высокий уровень подготовки участников, творческий подход и инновационные технологии в дошкольном образовании.

По решению жюри «Воспитателем года» в Самаре стала педагог детского сада № 193 Яна Соловьянова, а лучшим музыкальным руководителем - Анастасия Пьянкова из детского сада № 315.

«Вы не только наша гордость, но и пример для многих в Самаре. Не только того, как нужно работать – я уверен, что все наши самарские воспитатели настоящие профессионалы своего дела. Но еще и того как нужно делиться своим опытом, участвуя в профессиональном конкурсе. Это же не только возможность себя показать, но и на других посмотреть, обменяться опытом и лучшими практиками с коллегами, найти друзей. Поэтому победительницам желаю дальнейших успехов в профессии, а всех наших чудесных воспитателей и музыкальных работников призываю в следующем году активнее участвовать в профессиональных конкурсах», - сказал глава города Самара Иван Носков.

Городской этап конкурса состоял из нескольких испытаний. Сначала участникам нужно было представить портфолио с методическими достижениями и видео-визитку. Для второго этапа требовалась видеозапись занятия в своей группе. Затем каждый финалист презентовал собственную педагогическую находку, после чего провел тематическое мероприятие - теперь уже с незнакомыми детьми. На заключительном этапе прошли мастер-классы для коллег, а также ток-шоу, в ходе которого участники решали педагогические задачи и отвечали на вопросы.

«Я благодарна коллективу своего детского сада за огромную поддержку, а организаторам за создание условий для профессионального роста. Быть лучшей среди своих коллег очень волнительно и почетно», - сказала Яна Соловьянова.

Анастасия Пьянкова отметила важность работы музыкального руководителя: «Для меня очень значимо приобщать детей к сокровищам мировой культуры через музыку, выявлять их таланты и видеть, как они развиваются. Благодарю членов жюри за высокую оценку моей деятельности».

Призерами конкурса стали Анастасия Зайцева, детский сад № 231; Светлана Зеляева, детский сад № 12; Мария Касперова,  детский сад № 275; Галина Кирилина, детский сад № 110; Наталья Лаврищева, детский сад № 399; Вера Ростова, детский сад № 2; Елена Миронова, детский сад № 334; Ольга Фомина, детский сад № 140; Зинаида Чембурова, детский сад № 383; Елена Силуянова, детский сад № 42 «Подсолнушек»; Екатерина Королева, детский сад № 229; Татьяна Николаева, детский сад № 275.

Педагоги, занявшие призовые места, примут участие в региональном туре и, если там успешно себя проявят, то отправятся на всероссийский этап.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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