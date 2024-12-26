Пассажиры поезда Тольятти-Москва смогут дважды встретить Новый год

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В РЖД рассказали о необычных поездах, которые будут ходить в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января.

Нашлось сразу три состава, которые из-за особенностей смены часовых поясов в пути встретят смену года два раза.

«Можно дважды загадать желание, потому что они дважды пересекут границы часовых поясов в новогоднюю ночь», — говорится в сообщении РЖД.

В число таких составов вошел один, следующий из самарского региона в столицу страны. Речь идет о двухэтажном поезде №66 Тольятти-Москва, отправляющегося 31 декабря в 18:35. Предусмотрены остановки в Сызрани и Жигулевске.

Первый Новый год пассажиры встретят на станции Базарная в Ульяновской области. Второй – в пути между Инзой и мордовской Рузаевкой.

Также два раза отметить праздник смогут пассажиры состава №105 Оренбург – Санкт-Петербург, следующего через Самарскую область. Правда два новых года сменится еще до приезда в регион.

Смену часовых поясов в пути застанет и поезд №77 Абакан-Москва, выезжающий к месту назначения 30 декабря.

По информации РЖД, на три состава уже выкуплено порядка 400 билетов.

«Кстати, встретить Новый год дважды можно и за пределами РФ. Если отправиться в поездку на поезде №360 Адлер – Калининград 29 декабря, то сначала можно отметить праздник в братской Республике Беларусь, а потом ещё и в Литве», — рассказали в РЖД о еще одном необычном маршруте, пишет Обоз-инфо.