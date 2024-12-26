Пассажиры поезда Тольятти-Москва смогут дважды встретить Новый год

Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках фестиваля запланированы 2 больших и разных гала-концерта, в которых прозвучат любимые песни любимых бардов!
Зимний Грушинский-2025 состоится 22 февраля в КРЦ «Звезда»
Теперь при покупке билета по Пушкинской карте посетитель сможет получить скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей.
«Веди родителей в музей»: стартовала праздничная акция для владельцев Пушкинской карты
Это означает, что региональное бизнес-сообщество активно использует образовательные программы как инструмент для роста и развития.
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по уровню образовательной активности бизнеса
 Чем опасно потребление алкоголя в морозную погоду?
Специалисты центра общественного здоровья Самарской области советуют отказаться от алкоголя в мороз
Призер Паралимпийских игр Вячеслав Ленский и ветеран СВО, игрок команды «ЦСК ВВС-следж» Юрий Лобанов рассказали собравшимся о своем пути в спорте, о том, как преодолевать ограничения по здоровью и добиваться поставленных целей.
В самарском госпитале ветеранов войн состоялся «Паралимпийский урок»
С 26 по 28 декабря.
О круглосуточном режиме работы таможенных постов в преддверие Нового года
В Самарской области пересмотрят подход к выдаче «Карт жителя Самарской области»
В Самарской области пересмотрят подход к выдаче «Карт жителя Самарской области»
В Тольятти аннулировали фиктивные браки с мигрантами
В Тольятти аннулировали фиктивные браки с мигрантами
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.61
-0.26
EUR 103.94
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском госпитале ветеранов войн состоялся «Паралимпийский урок»
Музей-галерея «Заварка» приглашает самарцев посетить мероприятия на новогодних каникулах
Новогодние мероприятия Музея Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пассажиры поезда Тольятти-Москва смогут дважды встретить Новый год

26 декабря 2024 11:18
179
Пассажиры поезда Тольятти-Москва смогут дважды встретить Новый год

В РЖД рассказали о необычных поездах, которые будут ходить в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января.

Нашлось сразу три состава, которые из-за особенностей смены часовых поясов в пути встретят смену года два раза.

«Можно дважды загадать желание, потому что они дважды пересекут границы часовых поясов в новогоднюю ночь», — говорится в сообщении РЖД.

В число таких составов вошел один, следующий из самарского региона в столицу страны. Речь идет о двухэтажном поезде №66 Тольятти-Москва, отправляющегося 31 декабря в 18:35. Предусмотрены остановки в Сызрани и Жигулевске.

Первый Новый год пассажиры встретят на станции Базарная в Ульяновской области. Второй – в пути между Инзой и мордовской Рузаевкой.

Также два раза отметить праздник смогут пассажиры состава №105 Оренбург – Санкт-Петербург, следующего через Самарскую область. Правда два новых года сменится еще до приезда в регион.

Смену часовых поясов в пути застанет и поезд №77 Абакан-Москва, выезжающий к месту назначения 30 декабря.

По информации РЖД, на три состава уже выкуплено порядка 400 билетов.

«Кстати, встретить Новый год дважды можно и за пределами РФ. Если отправиться в поездку на поезде №360 Адлер – Калининград 29 декабря, то сначала можно отметить праздник в братской Республике Беларусь, а потом ещё и в Литве», — рассказали в РЖД о еще одном необычном маршруте, пишет Обоз-инфо. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самару привезут трамваи под названием
26 декабря 2024  13:25
В Самару привезут трамваи под названием "Львенок"
167
Иван Носков избран главой Самары
26 декабря 2024  13:23
Иван Носков избран главой Самары
165
Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь
25 декабря 2024  13:56
Впервые Усадьба самарского Деда Мороза и спортивный городок «Самара в движении» будут работать в новогоднюю ночь
1035
98 бригад заняты на расчистке кровель зданий Самары от снега
24 декабря 2024  12:52
98 бригад заняты на расчистке кровель зданий Самары от снега
544
Из-за ледостава возможно увеличение времени движения в пути на линии «Самара-Подголятино»
24 декабря 2024  12:46
Из-за ледостава возможно увеличение времени движения в пути на линии «Самара-Подголятино»
459
Весь список