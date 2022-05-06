Пассажиропоток аэропорта «Курумоч» Самарской области упал на треть

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Пресс-служба аэропорта «Курумоч» сообщила, что пассажиропоток в апреле 2022 года сократился по сравнению с допандемийным апрелем 2019 года на 27%.

О грядущем сокращении объемов пассажирских перевозок международного аэропорта «Курумоч» в компании говорили еще в начале апреля.

О тренде свидетельствовала динамика последних двух недель марта.

Тогда по данным пресс-службы компании падение доходило до 43%, в сравнении с аналогичными периодами 2019 года. Всего в марте 2022 года пассажиропоток аэропорта составил 165 тысяч человек, в то время как в апреле — 155 тысяч.

На внутренних рейсах число пассажиров упало на 20%, на международных – на 59%. Рост пассажиропотока предсказуем в летнее время, с началом сезона отпусков.

Однако еще в марте, пресс-служба «Курумоча» сообщала о том, что аэропорт получил уведомления от авиакомпаний об отмене 54 заявленных в летнее расписание рейсов.

Стоит отметить, что в 2021 году показатели деятельности самарского аэропорта практически достигли допандемийных значений 2019 года.

Так, по данным ИС «Спарк» обороты компании «МАК» (Международный аэропорт Курумоч», под управлением УК «Аэропорты регионов» поднялись с 1,9 млрд рублей 2020 года до 3,13 млрд рублей в 2021 году.

В то время как в 2019 году выручка компании превышала 3,15 млрд рублей, пишет Обозрение.