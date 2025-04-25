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Отпуск — лучшее лекарство для выгоревшего работника в Самаре

25 апреля 2025 14:43
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Какие признаки указывают на то, что сотрудник «выгорел»?

Проблема эмоционального выгорания становится все более актуальной. Каждый четвертый респондент уверен, что справиться с этим состоянием лучше всего помогает отпуск. Такие результаты были получены по итогам исследования сети клиник «Будь Здоров» и сервиса «Виртуальная клиника» страховой компании «Ингосстрах». В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Какие признаки указывают на то, что сотрудник «выгорел»? По мнению самарцев, самым явным симптомом эмоционального выгорания является нежелание работать (37% опрошенных). На втором месте — проявления хронической усталости (29%), а на третьем — апатия (27%). Каждый четвертый респондент (24%) считает, что страдающий от выгорания становится нервозным и раздражительным, а 13% отмечают у него подавленное настроение. Интересно, что женщины чаще мужчин отмечают важность всех этих симптомов.

Как отметила Ольга Уманова, клинический психолог. специалист по БОС-терапии Центра гармонии и здоровья клиники «Будь Здоров — Нахабино», «женщины более чувствительны к эмоциональному состоянию, поэтому чаще обращают внимания на симптомы выгорания. Мужчины же могут игнорировать ранние признаки, пока не начнутся кризисные проявления: агрессия, уход в избегание и другие». 

Виктория Чан, психолог «Виртуальной клиники», рассказала, что «симптомы выгорания могут отмечать и женщины, и мужчины, но важно учитывать, что восприятие эмоциональных изменений может зависит от социальных контекстов, исходя из этого, мужчинам неприемлемо выражать усталость, что способствует развитию непринятия проблемы и обращения за помощью».

Главными причинами эмоционального выгорания на работе, по мнению горожан, являются неадекватное руководство и некорректная организация рабочего процесса (22%). 18% уверены, что в основе выгорания — слишком большая нагрузка, а 14% считают всему виной рутину. По 13% респондентов назвали основными факторами нездоровую атмосферу в коллективе и низкую зарплату. Каждый восьмой (12%) считает, что всему виной недостаток отдыха. При этом мужчины чаще ссылаются на руководство, тогда как женщины чаще упоминают загруженность, рабочую атмосферу и усталость.

Чтобы быстрее выйти из состояния выгорания, респонденты рекомендуют отдохнуть и взять отпуск (25%). Каждый восьмой (12%) советует сменить работу. 11% уверены, что с выгоранием помогут справиться занятия спортом, прогулки и путешествия. 7% рекомендуют разнообразить работу, 6% — найти хобби, а еще столько же — добиваться повышения зарплаты.

Ольга Уманова подчеркнула: «Эмоциональное выгорание — это серьезное состояние, но с ним можно справиться, если вовремя заметить симптомы и принять меры. Вот несколько шагов, которые помогут восстановить силы. Во-первых, признайте проблему. Важно осознать, что выгорание — не слабость, а сигнал организма о том, что нужно замедлиться. Снизьте нагрузку и восстановите баланс между работой и отдыхом. Важно заботиться физическом здоровье, наладить режим сна, употреблять меньше кофеина, сахара и фастфуда. Найдите источники радости и пересмотрите ценности — иногда выгорание возникает из-за несоответствия между тем, что мы делаем, и тем, что для нас действительно важно».

С коллегой согласна и Виктория Чан: «Если вы понимаете, что сложно самостоятельно найти способы, которые помогут восстановить эмоциональное здоровье, то лучше обратиться за помощью к психологу, он поможет определить жизненную сферу, где есть неудовлетворенность, и даст более узкие рекомендации, которые быстрее помогут стабилизировать эмоциональное состояние».

 

Время проведения: 1—28 марта 2025 года

Теги: Самара

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