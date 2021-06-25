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Открыта регистрация спортсменов на Фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest»

25 июня 2021 19:11
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На спортивные турниры съедутся представители разных регионов и стран.

С 28 июля по 1 августа 2021 года на набережной реки Волга в Самаре состоится Фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest» с призовым фондом 1 500 000 рублей от компании «Комус».

«Самара Open Комус Fest» - это крупнейшее мероприятие по пляжным видам спорта, проходящее в Самаре не первый год. На спортивные турниры съедутся представители разных регионов и стран. С каждым годом количество участников увеличивается, а география растет. 

Фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest» состоится на набережной протяженностью четыре километра - II-я очередь набережной реки Волга (Первомайский спуск). Игры пройдут по четырем видам пляжного спорта: волейбол, футбол, теннис, регби. Регистрация спортсменов открыта до 15 июля включительно. 

Пять игровых дней, 20 оборудованных площадок, более 20 номинаций, свыше 1 000 участников. Спортсменам предоставляется официальная форма турнира, а также специальная сумка участника фестиваля. Зрители соревнований смогут понаблюдать за игрой спортсменов, а также поучаствовать в различных конкурсах. Самых активных болельщиков ждут призы и подарки от компании «Комус».

На время проведения Фестиваля набережная Самары станет спортивной и развлекательной площадкой как для жителей города, так и для гостей - участников соревнований. По волейболу пройдет выбор Короля и Королевы пляжа, которые получат награды и будут играть в этом звании весь сезон! В футболе и регби выберут лучших игроков, бомбардиров, защитников и вратарей.  

В каждом виде спорта представлен денежный приз, который будет разыгран среди команд участников: 

Пляжный волейбол – 1 000 000 руб.

Пляжный теннис - 200 000 руб.

Пляжный футбол - 150 000 руб.

Пляжное регби - 150 000 руб.

Знакомьтесь с правилами Фестиваля на сайте.

Подавайте заявки:
Пляжный волейбол
Пляжный теннис
Пляжный футбол
Пляжное регби 

 

Фото: оргкомитет фестиваля

Теги: пляжный спорт фестиваль

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