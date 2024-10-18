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Открыт прием заявок на конкурс «Новые искатели»

18 октября 2024 11:30
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Открыт прием заявок на конкурс «Новые искатели»

7 октября стартовал конкурс Фонда Тимченко «Новые искатели» для социальных проектов подростков на малых территориях.

Его особенностью является то, что дети сами формируют проектные команды и выбирают тему своей работы. Конкурс призван создать у подростков опыт решения социальных проблем в своих населенных пунктах для развития активной жизненной позиции и улучшения жизни в малых городах и селах.

Фонд Тимченко приглашает к участию проектные команды, состоящие из подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно и взрослого наставника в возрасте от 18 лет, проживающие в малых городах и селах с числом жителей до 70 000 человек. Все члены команды должны проживать в одном населенном пункте. Минимальная численность проектной команды – 5 человек, включая наставника.

Победители получат финансовую поддержку проекта до 100 000 руб., экспертное и методическое сопровождение, возможность обучения, обмена опытом и участия в мероприятиях Фонда.

В 2024 году заявки на конкурс «Новые искатели» впервые формируются в процессе заполнения ответов на задания в чат-боте вместе с помощником – роботом «Федей». Одновременно проектные команды выполняют дополнительные задания, изучают полезный материал по социальному проектированию и участвуют в игре, по итогам которой получат сувениры от Фонда Тимченко.

Конкурс проводится на территории восьми федеральных округов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 7 октября по 17 декабря 2024 года через чат-бот. За новостями конкурса можно следить в группе Вконтакте.

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