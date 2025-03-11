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Открыт набор в Волонтёрский корпус Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов»

11 марта 2025 11:39
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Открыт набор в Волонтёрский корпус Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов»

27 февраля стартовала регистрация в Волонтёрский корпус Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.Форумы, который в этом году пройдёт в 11 раз и объединит четыре тысячи участников со всех регионов России. Подать заявку на участие в нём в качестве волонтёра можно до 5 мая на платформе Добро.РФ. 

«Волонтёрский корпус форума "Территория смыслов" сможет не только стать частью одного из крупнейших проектов Росмолодёжи для талантливых ребят, но и своим примером показать, что волонтёрство – отличная возможность для получения опыта и профессионального роста. Президент России поставил перед нами важную задачу — вовлечь в добровольческую деятельность до 2030 года не менее 45% молодых людей. Её реализация в рамках нового нацпроекта "Молодёжь и дети" позволит сформировать среду, в которой каждый сможет внести свой вклад в развитие общественно значимых инициатив», –  руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

В 2025 году в организации форума «Территория смыслов» примут участие 80 лучших волонтёров из различных регионов России. Чтобы войти в это число, добровольцы должны иметь российское гражданство, быть старше 18 лет, иметь опыт работы вожатым или волонтёром на различных мероприятиях не менее двух лет и пройти не менее двух курсов на платформе Добро.РФ.

Волонтёрский корпус будет действовать с 4 июля по 4 августа 2025 года на протяжении всех пяти тематических смен форума: «Семья», «Добро», «Созидание», «Единство» и «Служение», направленных на формирование траектории развития молодёжи в соответствии с национальными приоритетами страны.

Добровольцы, прошедшие отбор, будут обеспечены проживанием, питанием и экипировкой, а также пройдут функционально-компетентное обучение от организаторов форума и будут распределены на группы в зависимости от функций, которые им предстоит выполнять.

Волонтёры программной дирекции будут помогать в организации и проведении мероприятий форума. Они будут следить за графиком программы, помогать готовить аудитории, сопровождать почётных гостей и экспертов, оказывать помощь в проведении церемоний открытия и закрытия смен форума и станут проводниками незабываемой атмосферы и ярких событий для всех участников.

Волонтёрам службы по работе со СМИ предстоит участвовать в медиасопровождении форума, создании контента, рассказывать о ключевых мероприятиях и сопровождать представителей СМИ на площадке форума.

Волонтёры службы по работе с участниками станут первыми, кто встретит участников форума и поможет им сориентироваться на площадке. Они будут оказывать поддержку в решении оперативных организационных вопросов и обеспечивать комфортное пребывание участников на территории форума.

Площадкой проведения форума в седьмой раз выступит Мастерская управления «Сенеж» – образовательный центр президентской платформы «Россия – страна возможностей» в подмосковном Солнечногорске.

Организатор — Росмолодёжь.Форумы. Соорганизаторами выступают: АНО «Россия – страна возможностей», Движение Первых, Ассоциация волонтёрских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития «Добро.рф», Центр содействия молодым специалистам (ЦСМС).

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