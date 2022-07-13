Я нашел ошибку
Главные новости:
"...никто даже не извинился. Нас просто поставили перед фактом, что мы приняты".
Российские скрипачки отказываются возвращаться на конкурс в Италии после отстранения  по политическим причинам
Желающие могли покормить лошадей морковкой или кусочками яблока, погладить и сфотографироваться.
Общественники провели для семей самарских полицейских  экскурсию в конноспортивный клуб «Легион»
Всего социальную выплату получили: 2021 год - 21 человек, с начала 2022 года – 40 человек.
Отдельной категории граждан при газификации домовладений в СО установлена единовременная соцвыплата
Владимир Петрович до последних дней работал на благо здравоохранения экспертом по кадровым вопросам.
Ушел из жизни Владимир Шокин, член Президиума Правления Самарской областной ассоциации врачей
Новая поликлиника в микрорайоне Волгарь — один из крупнейших объектов регионального проекта.
В Самаре продолжается строительство поликлинического отделения горбольницы №10
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал большое интервью перед стартом чемпионата.
Игорь Осинькин: Довольны тем, как провели межсезонье
Спортивный директор «Крыльев Советов» рассказал журналистам об атмосфере в команде перед стартом нового сезона и о трансферной кампании клуба.
Сергей Корниленко: До закрытия трансферного окна планируем порадовать болельщиков
В течение трех дней участников экологического похода вновь ждут романтика палаточного лагеря, творческие вечера и новые добрые дела.
«Неси добро!»: участники экодесанта совершат сплав на самодельных плотах по реке Сок
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.85
-2.45
EUR 58.76
-3.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Общественники провели для семей самарских полицейских  экскурсию в конноспортивный клуб «Легион»
Впервые в Тольятти пройдет фестиваль водных видов спорта GlobalSupMania «Большая Вода»
В Самарской областной детской библиотеке пройдет встреча «Символика Самары в фольклорных мотивах»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Отдельной категории граждан при газификации домовладений в СО установлена единовременная соцвыплата

13 июля 2022 19:22
121
Всего социальную выплату получили: 2021 год - 21 человек, с начала 2022 года – 40 человек.

В целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан при газификации домовладений в Самарской области установлена единовременная социальная выплата на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг проектированию и строительству газораспределительных сетей.

Размер единовременной выплаты составляет 145 000 рублей.

Социальная выплата предоставляется постоянно проживающим собственникам жилого помещения, заключивших с газораспределительной организацией договор о подключении жилого помещения к сетям газораспределения после 21.04.2021, относящихся к следующим категориям: ветераны ВОВ, инвалиды I и II группы, труженики тыла, одиноко проживающие малообеспеченные пенсионеры, семьи, имеющие ребенка-инвалида, многодетные семьям, а также семьи, являющиеся получателями пособий.

Всего социальную выплату получили: 2021 год - 21 человек, с начала 2022 года – 40 человек.

Подробнее рассказывает в видео заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Галина Андриянова, сообщает пресс-служба облправительства.

 

Фото:   скриншот видео

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Соответствующее постановление подписал Губернатор Дмитрий Азаров. Министром назначен Артур Абдрашитов.
13 июля 2022  16:44
В Самарской области создано министерство туризма
187
Подводя итоги, Полпред рекомендовал главам регионов ПФО усилить работу по развитию электронного взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.
12 июля 2022  21:35
Дмитрий Азаров принял участие в совещании по созданию национальной системы пространственных данных и реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями»
1325
жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
12 июля 2022  09:36
Жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
452
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
12 июля 2022  09:30
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
445
Губернатор поручил обеспечить участников дорожного движения питьевой водой.
11 июля 2022  16:22
Дмитрий Азаров поручил принять меры по обеспечению безопасности автомобилистов из-за ремонта федеральной трассы
1341
Весь список