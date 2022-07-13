Отдельной категории граждан при газификации домовладений в СО установлена единовременная соцвыплата

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В целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан при газификации домовладений в Самарской области установлена единовременная социальная выплата на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг проектированию и строительству газораспределительных сетей.



Размер единовременной выплаты составляет 145 000 рублей.



Социальная выплата предоставляется постоянно проживающим собственникам жилого помещения, заключивших с газораспределительной организацией договор о подключении жилого помещения к сетям газораспределения после 21.04.2021, относящихся к следующим категориям: ветераны ВОВ, инвалиды I и II группы, труженики тыла, одиноко проживающие малообеспеченные пенсионеры, семьи, имеющие ребенка-инвалида, многодетные семьям, а также семьи, являющиеся получателями пособий.



Всего социальную выплату получили: 2021 год - 21 человек, с начала 2022 года – 40 человек.



Подробнее рассказывает в видео заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Галина Андриянова, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: скриншот видео