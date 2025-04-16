Осталось 10 дней: примите участие в онлайн-конкурсе "Молодым о героях!" и выиграйте билет на Парад Победы в Самаре

174

До окончания приема заявок на самарский областной онлайн-конкурс «Молодым о героях!» осталось 10 дней. Работу на конкурс можно подать до 25 апреля 2025 года. Призовой фонд – билеты на Парад Победы 9 мая 2025 года в городе Самара.

В регионе продолжается подготовка к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании областного организационного комитета «Победа» отметил символичность праздника в этом году, объявленном Президентом РФ Владимиром Путиным Годом Защитника Отечества: «Это связывает подвиги ветеранов Великой Отечественной войны и героев сегодняшнего дня – бойцов специальной военной операции. Мы должны в полной мере осознавать, какую большую ответственность мы несем перед нашими дорогими ветеранами и всеми жителями региона».

Конкурс «Молодым о героях!» станет одним из ключевых событий предстоящих праздничных мероприятий в регионе. Конкурс направлен на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и популяризацию исторического наследия России. К участию приглашаются жители Самарской области всех возрастов. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выполнить творческое задание и до 25 апреля 2025 года зарегистрироваться, заполнив форму участника.

Выполнить задания можно в одном или нескольких творческих направлениях – изобразительное искусство (рисунки, графика); художественное слово (стихи, песни, театральные постановки); медиа (презентации, эссе, статьи); арт-объекты (поделки, макеты, композиции) – и опубликовать пост в социальных сетях «ВКонтакте» и/или «Одноклассники». Пост должен включать представление автора с указанием ФИО и места проживания (в формате видео), рассказ о герое Великой Отечественной войны: его боевой путь, жизненная история. Значение Дня Победы для самого участника, поздравление с праздником Победы. В тексте поста обязательно использовать хештеги #Победа80 #МолодымоГероях и поздравление с праздником Победы.