Организаторы «Бессмертного полка» предупреждают об ответственности за возможные провокации

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Всероссийская акция «Бессмертный полк» в Самарской области спустя два пандемийных года вновь пройдёт 9 мая в очном формате сразу после военного парада, посвящённого 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.



В Самаре участники шествия стартуют в 11:00 и пройдут по ул.Молодогвардейской через площадь Куйбышева до ул.Маяковского. Формирование колонны «Бессмертного полка» будет организовано по ул.Молодогвардейской на пересечении с ул.Некрасовской.



Присоединиться к шествию по ходу движения колонны не получится. Пропуск будет организован централизовано через пункты КПП, которые откроют с 08:00.



В этом году в Самарской области и по всей России будет организована повышенная безопасность во время шествия.

Портрет каждого участника акции осмотрят на входе.



Организаторы акции напоминают: за осквернение памяти советских солдат, за реабилитацию нацизма в РФ установлена ответственность вплоть до лишения свободы до 5 лет и штрафов до 3 миллионов рублей.



Особое внимание к требованиям безопасности предъявляется и к проведению акции в онлайн-режиме. До 7 мая продолжается отбор заявок, работают сразу несколько групп волонтеров: специалисты горячей линии, модераторы и историки.



«В этом году проходит жесткая модерация. Проверяются 100 % заявок на предмет недопустимых вещей, например, нацистских знаков или представителей. Если у специалистов возникают какие-то сомнения, заявка отдаётся на рассмотрение историкам» - рассказала руководитель Самарского регионального штаба «Бессмертный полк России» Светлана Прилепская.



Светлана Прилепская почеркнула, что в Самаре будут предприняты серьезные меры безопасности. Она предостерегла от провокаций и предупредила о неотвратимости наказания за подобные действия.

«Память всегда должна быть. "Бессмертный полк" - это чрезвычайно важное мероприятие. Человек, который не вспоминает о своих корнях, о подвигах своего народа, он остаётся без Отечества. Все потомки, взяв в руки портрет своего предка, сливаются воедино на шествии. Только так, с гордостью и памятью, можно чтить подвиги наших дедов и прадедов. Это же важно, чтобы по улицам и площадям прошлись те, кто не успел в своё время отпраздновать Победу. Это вопрос исторической памяти и причастности нас всех к такому великому дню», - подчеркнула Светлана Прилепская.



Полиция напоминает: в случае возникновения нештатных ситуаций, необходимо обратиться к ближайшему наряду полиции или по телефону 112, или дежурной части ГУ МВД России по Самарской области 8(846)278-22-22.

Фото: департамент информационной политики СО