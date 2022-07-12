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Определены победители отборочного этапа фестиваля стрит-арта «ФормART»

12 июля 2022 21:25
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Финалисты стрит-арт фестиваля получат возможность реализовать свои креативные художественные задумки и разместить их на стенах зданий в регионах Приволжского федерального округа.

Определены победители отборочного этапа Фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART». Проект реализуется третий год по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В этом году тематика фестиваля отражает культурное наследие народов и регионов России. Участникам предлагалось создать стрит-арт объекты в одном из пяти тематических направлений: «Художественные промыслы и ремесла населения субъектов Приволжского федерального округа», Многонациональность и этнокультурное многообразие Приволжского федерального округа», «Историческое и культурное наследие», «Традиционные художественные образы в современной стилизации» и «Этнокультурный футуризм».

Отборочный этап фестиваля проходил с 1 апреля по 10 июня. В этом году на фестиваль стрит-арта «ФормART» было подано 157 заявок из 14 регионов ПФО. Самое большое количество работ поступило из Самарской области.

Участниками фестиваля могли стать профессиональные стрит-арт художники и художники-любители, в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие на территории Приволжского федерального округа и обладающие навыками для создания художественного изображения на объектах городской среды.

Работы конкурсантов оценивали федеральные и региональные эксперты, авторитетные в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.

По результатам оценки лучшими работами в регионах стали:

Республика Башкортостан – «Покровительница кочевников» (Музипов Артур);

Республика Марий Эл – «Воспоминания» (Белов Илья);

Республика Мордовия – «Эрьзя» (Волкова Ангелина);

Республика Татарстан – «Танец» (Сергеев Даниил);

Удмуртская Республика – «Город на Иже» (Трусова Татьяна);

Чувашская Республика – «Творчество» (Чернов Алексей);

Пермский край – «Полярная звезда» (Подсевалов Алексей);

Кировская область – «Сохраним традиции-сохраним историю» (Шешукова Дарья);

Нижегородская область – «Почайна» (Балахнин Дмитрий);

Оренбургская область – «Редкий мир» (Сумбаев Дмитрий);

Пензенская область – «Портал в прошлое» (Романов Никита);

Самарская область – «#киберусь» (Ефентьев Семен);

Саратовская область – «Котъ Саратовскiй» (Куц Владимир);

Ульяновская область – «Сказочная Ундория» (Петров Марат).

Компетентное жюри оценивало работы по следующим критериям: отражение тематики фестиваля, уникальность работы, креативность и оригинальность, наличие ясной, хорошо проработанной идеи, уровень техники исполнения, социальная значимость и соответствие морально-этическим нормам.

Финалисты стрит-арт фестиваля получат возможность реализовать свои креативные художественные задумки и разместить их на стенах зданий в регионах Приволжского федерального округа. Фото и видео процесса создания работ на объектах городской среды будут размещены на сайте проекта, а победителя фестиваля определит общественное голосование осенью текущего года. Обладатели I, II и III мест получат денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей для дальнейшего развития творчества, сообщает пресс-служба ПФО.

 

Фото:    пресс-служба ПФО

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