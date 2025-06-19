Оперативным штабом в Самарской области проведено командно-штабное учение на территории Самары

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19 июня 2025 года оперативным штабом в Самарской области проведено командно-штабное учение на территории г. Самары.

К участию в учении привлекались силы и средства УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, Управления Росгвардии, Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, ЦССИ ФСО, СУ СК, УФСИН, Министерства здравоохранения, ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области», администрации г. Самары, а также руководство и персонал спортивно-концертного комплекса «Дворец спорта» им. В.С. Высоцкого.

В ходе учения отработаны алгоритмы реагирования сил и средств оперативного штаба в Самарской области и оперативной группы в г.о. Самара на террористические угрозы, связанные с деятельностью диверсионно-террористических групп.

В рамках введенного руководителем УФСБ России по Самарской области (условно) режима контртеррористической операции участниками учения отработан комплекс совместных мероприятий по освобождению заложников, обезвреживанию террористов и ликвидации последствий совершенных преступлений.

Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба в Самарской области продемонстрировали профессионализм и эффективность реагирования на угрозы террористического характера при планировании мероприятий по их пресечению.

Все поставленные задачи успешно решены, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

фото предоставлено пресс-службой УФСБ СО