Ольга Фурсова утверждена в должности министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

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По данным системы «СПАРК-Интерфакс», от приставки «врио» она избавилась 28 апреля. Изменения также отражены на сайте «Белого дома» и в некоторых документах, например, в распоряжении областного правительства, утверждающем персональный состав межведомственной комиссии по развитию системы комплексной профессиональной ориентации граждан.

Г-жа Фурсова дожидалась утверждения с декабря 2024 года, когда ей поручили замещать министра труда после увольнения прежней главы ведомства Ирины Никишиной. До этого Фурсова была заместителем Никишиной и руководила в министерстве департаментом занятости и трудовой миграции.

Помимо чиновничьей карьеры Ольга Фурсова известна также как супруга Олега Фурсова, экс-министра труда Самарской области и главы Самары в 2015-2017 гг. Сейчас Фурсов служит в правительстве Ингушетии, где занимает пост советника главы республики Махмуда Калиматова, сообщает oboz.info.

фото: t.me/Fedorischev63