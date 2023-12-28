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Около половины аллергиков из Самары позволяют себе практически все блюда новогоднего стола

28 декабря 2023 11:58
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около половины аллергиков из Самары позволяют себе практически все блюда новогоднего стола

Главные продукты, с которыми у жителей Самары ассоциируется Новый год, - это оливье (27%), мандарины (25%) и икра (22%), выяснили страховые компании «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах» в ходе опроса*. Но не все респонденты могут насладиться традиционными новогодними блюдами: каждый четвертый опрошенный рассказал, что страдает аллергией на пищевые продукты. 

При этом почти половина респондентов, страдающих аллергией, сказали, что, даже зная о возможных последствиях, в новогоднюю ночь позволяют себе есть все блюда, поскольку праздник всего раз в году (47%), лишь 30% - ограничивают себя в «опасной» еде, а 23% принимают антигистаминные препараты, чтобы избежать проблем со здоровьем.   Интересно, что и вне праздничных дней обычное пищевое поведение самарцев, страдающих аллергией на продукты питания, практически не отличается.

Помимо непереносимости некоторых продуктов питания, жители Самары также отметили наличие у них аллергии животных или насекомых (17%), на цветы или пыльцу (15%), пыль (10%) и определенные виды лекарств (9%) (можно было выбрать несколько вариантов).

Большинству опрошенных аллергия мешает жить (69%): 27% рассказали, что им не нравится реакция организма, 15% чувствуют постоянный дискомфорт, 14% устали от многого отказываться и пить лекарства, а 13% страдают из-за необходимости постоянно контролировать питание. 

Около половины опрошенных, страдающих аллергией (53%), узнали о своей проблеме случайно, при появлении неожиданных для них симптомов. Каждому пятому (21%) про аллергию рассказали родители, так как она появилась у них еще в младенчестве, а 20% узнали свой диагноз от врача после проведения анализа. Лишь 6% самарцев сдавали генетический тест, который выявил предрасположенность к аллергии. 

При этом более половины опрошенных (61%) не знают о возможности с помощью генетического теста получить информацию о предрасположенности к аллергическим реакциям на пищевые продукты, из них 30% узнали об этом благодаря опросу. Из тех, кто знает (39%) о генетическом тесте, большинство (25%) уже его прошли. 

«Судя по результатам опроса, многие узнают о наличии у них аллергии случайно - при появлении определенных симптомов. Аллергия у всех проявляется по-разному и может быть даже опасной для жизни, например, при развитии отека Квинке. Иногда аллергия может не проявлять ярких симптомов, но приводить к серьезным заболеваниям. Например, человек может употреблять в пищу лактозосодержащие продукты, которые организм плохо усваивает, что может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Поэтому о своей предрасположенности к этому заболеванию лучше узнать заранее, чтобы быть готовым к возможной реакции организма и предупредить последствия. В рамках наших страховых программ все большей популярностью пользуются генетические чекапы, которые позволяют выявить способность организма противостоять не только различным вирусам, в числе которых COVID-19, воспалениям, но и аллергии. Тестирование также поможет узнать о наличии дефицита витаминов С, D и жизненно важных микроэлементов. По результатам тестирования будут предоставлены рекомендации о том, как эффективно снизить аллергические реакции, составлена индивидуальная диета, а также даны советы по профилактике возникновения заболеваний», - говорит Гульнара Орлова, руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК «Росгосстрах Жизнь».

* Опрос проводился с 15 по 20 декабря. В нем приняли участие 1215 жителей России из всех федеральных округов, 50% — женщины, 50% — мужчины.

 

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