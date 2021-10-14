Общественный транспорт Самары: противоэпидемических мер стало больше

594

В Самаре на особый контроль взяли работу по реализации новых ограничительных мер, направленных на противодействие коронавирусной инфекции.

В начале текущей недели было принято решение о временной приостановке действия социальных «проездных» – осуществляется блокировка социальных транспортных карт, если их обладателями являются граждане в возрасте 65 лет и старше, не прошедшие вакцинацию от COVID-19 и не перенесшие это заболевание в течение прошедшего полугодия. То есть Единый оператор электронного проездного «Объединенная транспортная карта» («ОТК») временно ограничивает действие пластиковых карт таких держателей.

Сведения о наличии прививок аккумулирует, прежде всего, министерство здравоохранения Самарской области. Они своевременно направляются в региональное министерство социально-демографической и семейной политики, где имеется база данных о владельцах социальных транспортных карт.

«Эти карты именные – каждая закреплена за конкретным гражданином. Если данных о вакцинации того или иного держателя социальной карты нет, то номер его карты передается для внесения в стоп-лист. После транспортной картой нельзя оплатить проезд ни в одном из видов общественного транспорта. В таком случае от поездок просим воздержаться, – подчеркнул заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Юрий Тапилин. – Информацию с номерами карт, подлежащих временной приостановке, «выгружают» в ежедневном режиме. Как только житель привился, соответствующая информация поступает в базу данных в тот же день. А на следующий день блокировка его транспортной карты должна быть снята, и ею можно пользоваться без ограничений».

Для оперативного решения возникающих вопросов граждане могут позвонить на «горячую линию» оператора электронного проездного: 8 (800) 700 74 99. Также можно обратиться в профильные областные министерства.

Повышенное внимание уделяется и усилению других мер, которые уже доказали свою эффективность.

«Сейчас очень сложный период, потому что обработка усилена, ответственность на нас лежит огромная. Это необходимо, чтобы пассажиры и персонал чувствовали себя в безопасности во время рейсов. Только на подготовку одного состава уходит около 1 часа 45 минут – столько занимают мойка и дезинфекция. Как правило, в вагоне трудятся 2 человека», – рассказала мойщик-уборщик ТТУ Татьяна Сулейманова, которая в прошлом году за добросовестный труд была награждена Почетной грамотой Департамента транспорта Администрации Самары.

Кроме того, в предприятиях транспортной отрасли продолжается прививочная кампания против коронавируса. Для формирования коллективного иммунитета запланировали вакцинацию как минимум 80% сотрудников. Параллельно персонал вакцинируют против гриппа.

Фото: администрация Самары