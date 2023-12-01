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Новогодний почтовый ящик для писем Деду Морозу появился в Самаре

1 декабря 2023 17:48
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Если юному отправителю нужна будет помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку.

Почтовые ящики для писем Деду Морозу появятся 1 декабря в отделениях Почты по всей стране. Послания можно опустить в них до 31 декабря.

Около 100 новогодних почтовых ящиков стоят в центральных отделениях крупных городов. Письма можно отправить не только главному волшебнику в Великий Устюг, но и его национальным коллегам. Их адреса Почта России написала на табличках рядом с ящиками. Посланий от мечтателей ждут Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты получит молодой волшебник Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн.

В Самаре оставить письмо или открытку для Деда Мороза можно также в специальном новогоднем почтовом ящике. Он размещен в центральном почтовом отделении по адресу: ул. Ленинградская, 24.

Чтобы послание попало к главному волшебнику страны, на конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, г. Великий Устюг, Деду Морозу.  

Если юному отправителю нужна будет помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку. Чтобы получить ответ от Деда Мороза, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом.

Почта бережно доставит каждое послание волшебнику, даже если отправитель опустит его в обычный почтовый ящик. Все сотрудники, работающие в отделениях и в логистических центрах, знают, где живет Дед Мороз, главное, чтобы был указан адресат. Каждый день в течение всего декабря сотрудники Почты будут сортировать новогоднюю почту и отправлять её в резиденции новогодних волшебников. В 2022 г. только в Великий Устюг Почта России доставила около 150 000 писем с заветными желаниями детей и взрослых, и ещё несколько тысяч – в другие регионы.

Теги: Самара

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