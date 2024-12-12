«Новогодние семейные традиции»: новая книжно-иллюстративная выставка открывается в СОУНБ

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14 декабря в 12:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города на открытие книжно-иллюстративной выставки «Новогодние семейные традиции». Посетители экспозиции смогут увидеть самую разнообразную литературу для новогоднего чтения, а также пройти мастер-класс и своими руками смастерить оригинальную поздравительную открытку. 0+

Предполагается, что выставка будет поделена на несколько тематических разделов. Среди печатных изданий, представленных в экспозиции, можно будет найти пособия по изготовлению новогодних игрушек и подарков, книги о домашнем досуге в Новый год, о блюдах, которые можно подать к столу. Много будет и детской литературы – сказок, былин, рассказов о путешествиях и приключениях.

Экспозицию украсят работы самарских мастериц Юлии Пузариной и Ольги Зотовой. В рамках открытия выставки Юлия Пузарина проведёт мастер-класс и научит всех желающих делать новогодние открытки, которые приятно удивят родных и близких.

Попасть на экспозицию можно будет до 20 января 2025 года.

14 декабря в 12:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, малый выставочный зал (2 этаж).

Вход свободный!

Фото: пресс-служба СОУНБ