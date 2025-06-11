Нового руководителя представили в Следственном управлении СКР по Самарской области

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Сегодня в Следственном управлении СК России по Самарской области состоялось торжественное представление нового руководителя следственного управления – генерал-майора юстиции Павла Олейника. В мероприятии приняли участие руководитель управления кадров Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Максим Малышкин, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, представители правоохранительных органов и сотрудники следственного управления.

Руководитель управления кадров СК России Максим Малышкин огласил Указ Президента РФ от 3 июня 2025 года о назначения Павла Олейника на должность, поздравил нового руководителя и, вручив ему служебное удостоверение, отметил, что Павел Михайлович зарекомендовал себя грамотным, принципиальным и ответственным руководителем с хорошими организаторскими способностями.

Глава региона Вячеслав Федорищев выступил с приветственным словом и поздравил Павла Олейника с назначением. «Закон и правопорядок – это особая ответственная миссия, которая затрагивает интересы каждого жителя. Следственный комитет занимает особое место в системе правоохранительных органов. Уважаемые коллеги, вы выступаете защитниками интересов граждан, общества, государства. Как отметил Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, «вы ведете сложную, кропотливую, ответственную работу, вносите огромный вклад в борьбу с криминалом, коррупцией, экстремизмом, отстаиваете на деле верховенство закона и справедливости». Именно от вашей настойчивости и профессионализма во многом зависит социальная стабильность и реализация основного принципа правового государства – неотвратимости наказания за преступления», - подчеркнул глава региона.

В числе важнейших задач – борьба с коррупцией, привлечение к ответственности по уголовным делам о преступлениях террористического характера и экстремистской деятельности, в том числе о преступлениях, связанных с дискредитацией наших солдат, офицеров, выполняющих свой воинский долг, соблюдение и защита прав участников специальной военной операции, защита трудовых прав граждан, контроль реализации национальных проектов.

Как отметил губернатор, сотрудники Следственного управления работают по всем направлениям максимально эффективно. «Самое главное в нашей работе исполнительной власти, Правительства региона – это гармоничное социально-экономическое развитие. В Самарской области оно невозможно без эффективного взаимодействия с правоохранительной системой. Здесь от нашей командной работы очень многое зависит. Уверен, что у нас получится выстроить работу так, чтобы все задачи, которые перед нами ставит общество, были достигнуты», - сказал Вячеслав Федорищев.

В ответном слове руководитель следственного управления Павел Олейник поблагодарил гостей мероприятия, выразил признательность руководству страны и Следственного комитета России за оказанное высокое доверие, а также благодарность предыдущему руководителю за многолетний труд, заместителю руководителя следственного управления и коллективу за слаженную работу. Руководитель ведомства отметил, что приложит все необходимые усилия для решения поставленных перед следственным управлением задач.

Фото: департамент информационной политики СО