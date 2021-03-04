Ночью 5 марта местами по Самарской области сохранится сильный ветер

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 5 марта местами по Самарской области сохранится усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам
Будьте внимательны и осторожны, передает пресс-служба ГУ МВД СО.
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