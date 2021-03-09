«Ночь музеев» в Самаре: планируется организовать велозабег, посвященный купцу Головкину

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В Самаре обсудили план мероприятий к юбилею купца Головкина, определились с ответственными лицами, датами и сроками.

Проведение открытого конкурса по выбору эскиза памятника Головкину решено провести уже в марте. Управление архитектуры Самары должно определиться с местом установки скульптурной композиции.

«В этом году мы установим памятник Константину Головкину. Скорее всего он разместится на ул. Ленинградской рядом с домом, где жил выдающийся самарец. Средства традиционно будут привлечены из внебюджетных источников. На сегодняшний день мне удалось изыскать половину необходимого финансирования, и оно уже поступило на счет Союза архитекторов Самары» , — рассказал Александр Хинштейн.

В мае в рамках проведения всероссийской акции «Ночь музеев» в Самаре планируется организовать велозабег, посвященный выдающемуся самарцу, а также — выставки и лекции в музеях и городских пространствах; экскурсии по «головкинским местам» города.

В качестве бренда Александр Хинштейн предложил использовать не только легендарных слонов с одноименной дачи мецената, но и неотъемлемую составляющую его личного образа — знаменитые усы.

Самарский фестиваль набережных «ВолгаФест», который традиционно проходит в июне, в этом году будет также посвящен Головкину, как и специально организованная в его честь парусная регата. Она назначена на август.

Краеведы предложили приурочить к имени юбиляра все исторические балы, которые пройдут в Самаре в этом году.