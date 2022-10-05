Неравнодушные жители губернии шьют тёплую одежду для солдат

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Проект "Шьем для наших" стартовал всего неделю назад и уже объединил порядка 200 неравнодушных горожан, которые готовы поделиться своим теплом и заботой с солдатами-земляками.

Кто-то делает выкройки, кто-то шьет, кто-то помогает доставлять материал, кто-то печатает этикетки, упаковывает готовые вещи. На добровольных началах студентки, молодые мамы Тольятти, пенсионеры шьют флисовые кофты, футболки, балаклавы, вяжут теплые носки и шапки.



Помочь участникам проекта могут абсолютно все жители региона - средствами, материалами, готовностью самим потрудиться над пошивом одежды. По вопросам материальной поддержки нужно связаться по телефону (89272120695) с Юлией Реутовой. Марина Князькова (89272143388) распределяет работы среди всех желающих помочь с пошивом одежды. Ирина Сергеева (89022896447) поможет с приемом материалов, отгрузкой готовых вещей.

Фото: департамент информационной политики СО