Названы самые популярные летом среди самарцев бьюти-услуги

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Аналитики Авито Услуг назвали самые популярные у россиян бьюти-процедуры в летний период

По данным Авито Услуг, за месяц спрос на бьюти-услуги в Самаре вырос на 6%. Это связано с началом сезона отпусков, свадеб и выпускных.

Согласно результатам опроса Авито Услуг, летом 48% самарцев обращаются к бьюти-мастерам, из них 12% — делают это регулярно. Клиенты готовы тратить на красоту в среднем 3571 рублей в месяц.

Аналитики Авито услуг выяснили, какие бьюти-процедуры самые востребованные у самарцев летние месяцы.

Маникюр остается самой популярной бьюти-услугой

Маникюр и педикюр возглавляют рейтинг самых популярных бьюти-процедур летом. Согласно результатам опроса Авито Услуг, услугами мастеров ногтевого сервиса пользуются 62% самарцев.

В преддверии сезона отпусков спрос на маникюр и педикюр ожидаемо вырос — пользователи стали на 15% чаще искать специалистов, оказывающих такие услуги, на платформе Авито.

Чаще других летом делают маникюр и педикюр люди в возрасте от 55 до 64 лет (70% респондентов возрастной группы). Наименее популярна эта услуга среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (55% зумеров).

Люди старшего поколения чаще ходят к парикмахерам

На втором месте по популярности среди самарцев услуги по уходу за волосами — к парикмахерам обращается 55% самарцев. С наступлением лета спрос на таких специалистов вырос на 7%.

Наиболее востребована эта услуга у представителей старшего поколения. Больше половины клиентов (67%) в возрасте от 65 лет и старше ходят к стилистам.

На третьем месте в рейтинге популярных бьюти-процедур — оформление бровей и ресниц. Услугами таких мастеров пользуются 34% самарцев, а спрос на такие услуги вырос на 16% в начале летнего периода и на 103% за последний год.

Спрос на услуги массажистов растет

Массаж и уход за лицом также пользуются популярностью среди самарцев — за этими процедурами к специалистам обращаются 30% и 28% соответственно.

Самарцы обращаются к косметологам летом в том числе, чтобы подобрать правильный уход за кожей в жаркое время года, защитить ее от ультрафиолета и агрессивного воздействия внешней среды.

Согласно результатам опроса Авито Услуг, 43% респондентов сообщили, что хотели бы видеть в прайс-листах косметологов летом процедуры, которые бы помогали защитить кожу от воздействия ультрафиолета, а у 50% опрошенных есть потребность в консультациях по уходу за лицом.

Самарцы предпочитают экологически чистую косметику

Для большинства самарцев (86%) важно, чтобы бьюти-мастера работали на экологически чистой косметике, следует из результатов опроса Авито Услуг.

Чаще других “зеленую” косметику выбирают люди старшего поколения. Больше половины респондентов в возрасте старше 65 лет (58%) заявили, что для них очень важно, чтобы специалист использовал натуральные косметические средства. Такого же мнения придерживаются 54% людей в возрасте от 55 до 64 лет.