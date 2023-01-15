Названы города России с самым доступным для покупки жильем за маткапитал

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В Челябинске, Омске и Волгограде за материнский капитал на первого ребенка молодые семьи могут приобрести больше всего квадратных метров вторичного жилья. Об этом «Известиям» рассказали аналитики федеральной компании «Этажи».

Эксперты посчитали, сколько квадратных метров можно приобрести в российских мегаполисах за счет средств маткапитала с учетом средней стоимости жилья.

На первом месте Челябинск, где можно купить более 8 квадратов, на втором месте Волгоград (6,6 кв. м), на третьем — Омск (6,5 кв. м). На четвертом месте Воронеж (6,2 кв. м), на пятом Пермь (5,8 кв. м). Также в десятку лидеров вошли Самара (5,6 кв. м), Ростов-на-Дону (5,5 кв. м), Екатеринбург (5,4 кв. м), Красноярск (5,3 кв. м) и Уфа (5,2 кв. м), рассказали аналитики.

В Москве можно приобрести всего 1,7 кв. м, а в Санкт-Петербурге — 2,8 квадрата.

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